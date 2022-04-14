DEB (DEB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DEB (DEB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas. Offisiell nettside: https://www.anduschain.io/ Teknisk dokument: https://www.anduschain.io/wp-content/pdf/AndUsChain_whtepaper_ENG.pdf Blokkutforsker: https://explorer.anduschain.io/

Markedsverdi: $ 0.00
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 432.00K
All-time high: $ 0.1695
All-Time Low: $ 0.000989558857459812
Nåværende pris: $ 0.000432

DEB (DEB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEB (DEB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEBs tokenomics, kan du utforske DEB tokenets livepris!

