Dogechain (DC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dogechain (DC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dogechain (DC) Informasjon Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon! Offisiell nettside: https://dogechain.dog/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180 Kjøp DC nå!

Dogechain (DC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dogechain (DC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Total forsyning: $ 169.58B $ 169.58B $ 169.58B Sirkulerende forsyning: $ 65.84B $ 65.84B $ 65.84B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M All-time high: $ 0.00735 $ 0.00735 $ 0.00735 All-Time Low: $ 0.000026073805474485 $ 0.000026073805474485 $ 0.000026073805474485 Nåværende pris: $ 0.00002674 $ 0.00002674 $ 0.00002674 Lær mer om Dogechain (DC) pris

Dogechain (DC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dogechain (DC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DCs tokenomics, kan du utforske DC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DC Interessert i å legge til Dogechain (DC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DC på MEXC nå!

Dogechain (DC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DC nå!

DC prisforutsigelse Vil du vite hvor DC kan være på vei? Vår DC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!