Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

RangeringNo.2041

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning65,870,290,991.46639

Maksimal forsyning200,000,000,000

Total forsyning169,576,384,876.3253

Opplagsforsyning0.3293%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.004501279849169058,2022-08-29

Laveste pris0.000020501929527292,2025-09-28

Offentlig blokkjedeDOGECHAIN

IntroduksjonDogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...