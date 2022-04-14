Milady Cult (CULT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Milady Cult (CULT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Milady Cult (CULT) Informasjon CULT is a meme coin. Offisiell nettside: https://cult.inc/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0000000000c5dc95539589fbD24BE07c6C14eCa4 Kjøp CULT nå!

Milady Cult (CULT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Milady Cult (CULT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.31M $ 82.31M $ 82.31M All-time high: $ 0.00899 $ 0.00899 $ 0.00899 All-Time Low: $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 $ 0.00040895745274404 Nåværende pris: $ 0.0008231 $ 0.0008231 $ 0.0008231 Lær mer om Milady Cult (CULT) pris

Milady Cult (CULT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Milady Cult (CULT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CULT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CULT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CULTs tokenomics, kan du utforske CULT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CULT Interessert i å legge til Milady Cult (CULT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CULT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CULT på MEXC nå!

Milady Cult (CULT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CULT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CULT nå!

CULT prisforutsigelse Vil du vite hvor CULT kan være på vei? Vår CULT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CULT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!