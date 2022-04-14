ChainSwap (CSWAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ChainSwap (CSWAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ChainSwap (CSWAP) Informasjon ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Offisiell nettside: https://www.chainswap.tech/ Teknisk dokument: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Kjøp CSWAP nå!

ChainSwap (CSWAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ChainSwap (CSWAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.53M $ 6.53M $ 6.53M Total forsyning: $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M Sirkulerende forsyning: $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.07M $ 7.07M $ 7.07M All-time high: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 All-Time Low: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Nåværende pris: $ 0.00707 $ 0.00707 $ 0.00707 Lær mer om ChainSwap (CSWAP) pris

ChainSwap (CSWAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ChainSwap (CSWAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSWAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSWAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSWAPs tokenomics, kan du utforske CSWAP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CSWAP Interessert i å legge til ChainSwap (CSWAP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CSWAP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CSWAP på MEXC nå!

ChainSwap (CSWAP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CSWAP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CSWAP nå!

CSWAP prisforutsigelse Vil du vite hvor CSWAP kan være på vei? Vår CSWAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CSWAP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!