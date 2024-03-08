CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

NavnCSWAP

RangeringNo.1388

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning924,289,610

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning986,613,651

Opplagsforsyning0.9242%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.22804046064045336,2024-04-03

Laveste pris0.001302420935978168,2024-03-08

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

