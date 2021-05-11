CASPER (CSPR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i CASPER (CSPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
CASPER (CSPR) Informasjon

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

https://casper.network/
https://www.casper.network/core-features-casper-network
https://cspr.live/

CASPER (CSPR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CASPER (CSPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 126.92M
$ 126.92M
Total forsyning:
$ 13.91B
$ 13.91B
Sirkulerende forsyning:
$ 13.44B
$ 13.44B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 131.41M
$ 131.41M
All-time high:
$ 23.7149
$ 23.7149
All-Time Low:
$ 0.006247679314270495
$ 0.006247679314270495
Nåværende pris:
$ 0.009447
$ 0.009447

CASPER (CSPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak CASPER (CSPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet CSPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange CSPR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår CSPRs tokenomics, kan du utforske CSPR tokenets livepris!

