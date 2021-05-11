CASPER (CSPR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CASPER (CSPR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CASPER (CSPR) Informasjon Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token. Offisiell nettside: https://casper.network/ Teknisk dokument: https://www.casper.network/core-features-casper-network Blokkutforsker: https://cspr.live/ Kjøp CSPR nå!

CASPER (CSPR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CASPER (CSPR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 126.92M $ 126.92M $ 126.92M Total forsyning: $ 13.91B $ 13.91B $ 13.91B Sirkulerende forsyning: $ 13.44B $ 13.44B $ 13.44B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 131.41M $ 131.41M $ 131.41M All-time high: $ 23.7149 $ 23.7149 $ 23.7149 All-Time Low: $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 $ 0.006247679314270495 Nåværende pris: $ 0.009447 $ 0.009447 $ 0.009447 Lær mer om CASPER (CSPR) pris

CASPER (CSPR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CASPER (CSPR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CSPR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CSPR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CSPRs tokenomics, kan du utforske CSPR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CSPR Interessert i å legge til CASPER (CSPR) i porteføljen din?

CASPER (CSPR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CSPR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CSPR nå!

CSPR prisforutsigelse Vil du vite hvor CSPR kan være på vei? Vår CSPR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CSPR tokenets prisforutsigelse nå!

