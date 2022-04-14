Cros (CROS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Cros (CROS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Cros (CROS) Informasjon Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Offisiell nettside: https://www.cros.world Teknisk dokument: https://docs.cros.world/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 Kjøp CROS nå!

Cros (CROS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Cros (CROS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 203.51K $ 203.51K $ 203.51K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 866.01M $ 866.01M $ 866.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 235.00K $ 235.00K $ 235.00K All-time high: $ 0.3732 $ 0.3732 $ 0.3732 All-Time Low: $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 Nåværende pris: $ 0.000235 $ 0.000235 $ 0.000235 Lær mer om Cros (CROS) pris

Cros (CROS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Cros (CROS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CROS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CROS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CROSs tokenomics, kan du utforske CROS tokenets livepris!

Cros (CROS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CROS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CROS nå!

CROS prisforutsigelse Vil du vite hvor CROS kan være på vei? Vår CROS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CROS tokenets prisforutsigelse nå!

