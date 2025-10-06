Hva er CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CRETA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk CRETA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om CRETA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CRETA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CRETA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CRETA (CRETA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CRETA (CRETA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CRETA.

Sjekk CRETAprisprognosen nå!

CRETA (CRETA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CRETA (CRETA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRETA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CRETA (CRETA)

Leter du etter hvordan du kjøperCRETA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CRETA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CRETA til lokale valutaer

Prøv konverting

CRETA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CRETA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om CRETA Hvor mye er CRETA (CRETA) verdt i dag? Live CRETA prisen i USD er 0.003161 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CRETA-til-USD-pris? $ 0.003161 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CRETA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for CRETA? Markedsverdien for CRETA er $ 4.63M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CRETA? Den sirkulerende forsyningen av CRETA er 1.47B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRETA ? CRETA oppnådde en ATH-pris på 2.382079672694401 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CRETA? CRETA så en ATL-pris på 0.002823386193634558 USD . Hva er handelsvolumet til CRETA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRETA er $ 57.66K USD . Vil CRETA gå høyere i år? CRETA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRETA prisprognosen for en mer grundig analyse.

CRETA (CRETA) Viktige bransjeoppdateringer

