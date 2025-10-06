Dagens CRETA livepris er 0.003161 USD. Spor prisoppdateringer for CRETA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRETA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CRETA livepris er 0.003161 USD. Spor prisoppdateringer for CRETA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRETA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CRETA Pris(CRETA)

1 CRETA til USD livepris:

$0.003165
$0.003165$0.003165
+2.65%1D
USD
CRETA (CRETA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 19:49:14 (UTC+8)

CRETA (CRETA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.003076
$ 0.003076$ 0.003076
24 timer lav
$ 0.003307
$ 0.003307$ 0.003307
24 timer høy

$ 0.003076
$ 0.003076$ 0.003076

$ 0.003307
$ 0.003307$ 0.003307

$ 2.382079672694401
$ 2.382079672694401$ 2.382079672694401

$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558$ 0.002823386193634558

+0.54%

+2.65%

+4.46%

+4.46%

CRETA (CRETA) sanntidsprisen er $ 0.003161. I løpet av de siste 24 timene har CRETA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.003076 og et toppnivå på $ 0.003307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRETA er $ 2.382079672694401, mens den rekordlave prisen er $ 0.002823386193634558.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRETA endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, +2.65% over 24 timer og +4.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CRETA (CRETA) Markedsinformasjon

No.1489

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

$ 57.66K
$ 57.66K$ 57.66K

$ 31.61M
$ 31.61M$ 31.61M

1.47B
1.47B 1.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

14.66%

MATIC

Nåværende markedsverdi på CRETA er $ 4.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.66K. Den sirkulerende forsyningen på CRETA er 1.47B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.61M.

CRETA (CRETA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CRETA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00008171+2.65%
30 dager$ -0.000219-6.48%
60 dager$ -0.000859-21.37%
90 dager$ -0.001897-37.51%
CRETA Prisendring i dag

I dag registrerte CRETA en endring på $ +0.00008171 (+2.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CRETA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000219 (-6.48%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CRETA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CRETA en endring på $ -0.000859 (-21.37%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CRETA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001897-37.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CRETA (CRETA)?

Sjekk ut CRETA Prishistorikk-siden nå.

Hva er CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

CRETA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CRETA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CRETA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CRETA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CRETA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CRETA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CRETA (CRETA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CRETA (CRETA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CRETA.

Sjekk CRETAprisprognosen nå!

CRETA (CRETA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CRETA (CRETA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRETA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CRETA (CRETA)

Leter du etter hvordan du kjøperCRETA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CRETA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CRETA til lokale valutaer

1 CRETA(CRETA) til VND
83.181715
1 CRETA(CRETA) til AUD
A$0.00483633
1 CRETA(CRETA) til GBP
0.00233914
1 CRETA(CRETA) til EUR
0.00268685
1 CRETA(CRETA) til USD
$0.003161
1 CRETA(CRETA) til MYR
RM0.01333942
1 CRETA(CRETA) til TRY
0.13235107
1 CRETA(CRETA) til JPY
¥0.47415
1 CRETA(CRETA) til ARS
ARS$4.45836923
1 CRETA(CRETA) til RUB
0.25736862
1 CRETA(CRETA) til INR
0.27823122
1 CRETA(CRETA) til IDR
Rp52.68331226
1 CRETA(CRETA) til PHP
0.18371732
1 CRETA(CRETA) til EGP
￡E.0.15017911
1 CRETA(CRETA) til BRL
R$0.0170694
1 CRETA(CRETA) til CAD
C$0.0044254
1 CRETA(CRETA) til BDT
0.38617937
1 CRETA(CRETA) til NGN
4.64850338
1 CRETA(CRETA) til COP
$12.204621
1 CRETA(CRETA) til ZAR
R.0.05487496
1 CRETA(CRETA) til UAH
0.13231946
1 CRETA(CRETA) til TZS
T.Sh.7.80491993
1 CRETA(CRETA) til VES
Bs0.635361
1 CRETA(CRETA) til CLP
$3.037721
1 CRETA(CRETA) til PKR
Rs0.89747112
1 CRETA(CRETA) til KZT
1.70586526
1 CRETA(CRETA) til THB
฿0.10358597
1 CRETA(CRETA) til TWD
NT$0.09682143
1 CRETA(CRETA) til AED
د.إ0.01160087
1 CRETA(CRETA) til CHF
Fr0.00249719
1 CRETA(CRETA) til HKD
HK$0.02456097
1 CRETA(CRETA) til AMD
֏1.2176172
1 CRETA(CRETA) til MAD
.د.م0.02898637
1 CRETA(CRETA) til MXN
$0.05806757
1 CRETA(CRETA) til SAR
ريال0.01185375
1 CRETA(CRETA) til ETB
Br0.47121027
1 CRETA(CRETA) til KES
KSh0.40950755
1 CRETA(CRETA) til JOD
د.أ0.002241149
1 CRETA(CRETA) til PLN
0.01150604
1 CRETA(CRETA) til RON
лв0.01378196
1 CRETA(CRETA) til SEK
kr0.02987145
1 CRETA(CRETA) til BGN
лв0.00527887
1 CRETA(CRETA) til HUF
Ft1.06035745
1 CRETA(CRETA) til CZK
0.06587524
1 CRETA(CRETA) til KWD
د.ك0.000970427
1 CRETA(CRETA) til ILS
0.0104313
1 CRETA(CRETA) til BOB
Bs0.02190573
1 CRETA(CRETA) til AZN
0.0053737
1 CRETA(CRETA) til TJS
SM0.02923925
1 CRETA(CRETA) til GEL
0.0085347
1 CRETA(CRETA) til AOA
Kz2.89734099
1 CRETA(CRETA) til BHD
.د.ب0.001194858
1 CRETA(CRETA) til BMD
$0.003161
1 CRETA(CRETA) til DKK
kr0.0202304
1 CRETA(CRETA) til HNL
L0.08326074
1 CRETA(CRETA) til MUR
0.14233983
1 CRETA(CRETA) til NAD
$0.05528589
1 CRETA(CRETA) til NOK
kr0.03179966
1 CRETA(CRETA) til NZD
$0.00550014
1 CRETA(CRETA) til PAB
B/.0.003161
1 CRETA(CRETA) til PGK
K0.01349747
1 CRETA(CRETA) til QAR
ر.ق0.01153765
1 CRETA(CRETA) til RSD
дин.0.31787016
1 CRETA(CRETA) til UZS
soʻm38.54877432
1 CRETA(CRETA) til ALL
L0.26207851
1 CRETA(CRETA) til ANG
ƒ0.00565819
1 CRETA(CRETA) til AWG
ƒ0.0056898
1 CRETA(CRETA) til BBD
$0.006322
1 CRETA(CRETA) til BAM
KM0.00527887
1 CRETA(CRETA) til BIF
Fr9.350238
1 CRETA(CRETA) til BND
$0.00407769
1 CRETA(CRETA) til BSD
$0.003161
1 CRETA(CRETA) til JMD
$0.50958481
1 CRETA(CRETA) til KHR
12.74594225
1 CRETA(CRETA) til KMF
Fr1.333942
1 CRETA(CRETA) til LAK
68.71738993
1 CRETA(CRETA) til LKR
රු0.95990087
1 CRETA(CRETA) til MDL
L0.05294675
1 CRETA(CRETA) til MGA
Ar14.11158908
1 CRETA(CRETA) til MOP
P0.02535122
1 CRETA(CRETA) til MVR
0.0483633
1 CRETA(CRETA) til MWK
MK5.49738993
1 CRETA(CRETA) til MZN
MT0.20201951
1 CRETA(CRETA) til NPR
रु0.44652286
1 CRETA(CRETA) til PYG
22.575862
1 CRETA(CRETA) til RWF
Fr4.599255
1 CRETA(CRETA) til SBD
$0.02601503
1 CRETA(CRETA) til SCR
0.04390629
1 CRETA(CRETA) til SRD
$0.12457501
1 CRETA(CRETA) til SVC
$0.02772197
1 CRETA(CRETA) til SZL
L0.05525428
1 CRETA(CRETA) til TMT
m0.0110635
1 CRETA(CRETA) til TND
د.ت0.009255408
1 CRETA(CRETA) til TTD
$0.0214948
1 CRETA(CRETA) til UGX
Sh11.088788
1 CRETA(CRETA) til XAF
Fr1.776482
1 CRETA(CRETA) til XCD
$0.0085347
1 CRETA(CRETA) til XOF
Fr1.776482
1 CRETA(CRETA) til XPF
Fr0.322422
1 CRETA(CRETA) til BWP
P0.04248384
1 CRETA(CRETA) til BZD
$0.00635361
1 CRETA(CRETA) til CVE
$0.2990306
1 CRETA(CRETA) til DJF
Fr0.562658
1 CRETA(CRETA) til DOP
$0.20050223
1 CRETA(CRETA) til DZD
د.ج0.40969721
1 CRETA(CRETA) til FJD
$0.00717547
1 CRETA(CRETA) til GNF
Fr27.484895
1 CRETA(CRETA) til GTQ
Q0.02427648
1 CRETA(CRETA) til GYD
$0.66320941
1 CRETA(CRETA) til ISK
kr0.382481

CRETA Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CRETA, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell CRETA nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CRETA

Hvor mye er CRETA (CRETA) verdt i dag?
Live CRETA prisen i USD er 0.003161 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRETA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRETA til USD er $ 0.003161. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CRETA?
Markedsverdien for CRETA er $ 4.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRETA?
Den sirkulerende forsyningen av CRETA er 1.47B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRETA ?
CRETA oppnådde en ATH-pris på 2.382079672694401 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRETA?
CRETA så en ATL-pris på 0.002823386193634558 USD.
Hva er handelsvolumet til CRETA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRETA er $ 57.66K USD.
Vil CRETA gå høyere i år?
CRETA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRETA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-10-19 19:49:14 (UTC+8)

CRETA (CRETA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
10-18 16:36:53Bransjeoppdateringer
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Bransjeoppdateringer
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Bransjeoppdateringer
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Bransjeoppdateringer
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CRETA-til-USD-kalkulator

Beløp

CRETA
CRETA
USD
USD

1 CRETA = 0.003161 USD

Handle CRETA

CRETA/USDT
$0.003165
$0.003165$0.003165
+2.65%

