CRETA (CRETA)-prisforutsigelse (USD)

Få CRETA prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye CRETA vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

CRETA-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) CRETA (CRETA) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan CRETA potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003096 i 2025. CRETA (CRETA) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan CRETA potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003250 i 2026. CRETA (CRETA) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRETA for 2027 $ 0.003413 med en 10.25% vekstrate. CRETA (CRETA) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRETA for 2028 $ 0.003584 med en 15.76% vekstrate. CRETA (CRETA) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRETA for 2029 $ 0.003763 med en 21.55% vekstrate. CRETA (CRETA) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på CRETA for 2030 $ 0.003951 med en 27.63% vekstrate. CRETA (CRETA) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på CRETA potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006436. CRETA (CRETA) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på CRETA potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010484. År Pris Vekst 2025 $ 0.003096 0.00%

2026 $ 0.003250 5.00%

2027 $ 0.003413 10.25%

2028 $ 0.003584 15.76%

2029 $ 0.003763 21.55%

2030 $ 0.003951 27.63%

2031 $ 0.004148 34.01%

2032 $ 0.004356 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.004574 47.75%

2034 $ 0.004802 55.13%

2035 $ 0.005043 62.89%

2036 $ 0.005295 71.03%

2037 $ 0.005559 79.59%

2038 $ 0.005837 88.56%

2039 $ 0.006129 97.99%

2040 $ 0.006436 107.89% Vis mer Kortsiktig CRETA-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst October 20, 2025(I dag) $ 0.003096 0.00%

October 21, 2025(I morgen) $ 0.003096 0.01%

October 27, 2025(Denne uken) $ 0.003098 0.10%

November 19, 2025(30 dager) $ 0.003108 0.41% CRETA (CRETA) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for CRETA October 20, 2025(I dag) er $0.003096 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. CRETA (CRETA) Prisforutsigelse i morgen For October 21, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for CRETA, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003096 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. CRETA (CRETA) Prisforutsigelse denne uken October 27, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for CRETA, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003098 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. CRETA (CRETA) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for CRETA $0.003108 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende CRETA prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.003096$ 0.003096 $ 0.003096 Prisendring (24 t) -1.77% Markedsverdi $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Opplagsforsyning 1.47B 1.47B 1.47B Volum (24 timer) $ 62.62K$ 62.62K $ 62.62K Volum (24 timer) -- Den siste CRETA-prisen er $ 0.003096. Den har en 24-timers endring på -1.77%, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.62K. Videre har CRETA en sirkulerende forsyning på 1.47B og total markedsverdi på $ 4.54M. Se CRETA livepris

CRETA Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for CRETA direktepris, er gjeldende pris for CRETA 0.003097USD. Den sirkulerende forsyningen av CRETA(CRETA) er 0.00 CRETA , som gir den en markedsverdi på $4.54M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0.000003 $ 0.003307 $ 0.003076

7 dager 0.04% $ 0.000119 $ 0.003307 $ 0.002936

30 dager -0.08% $ -0.000292 $ 0.004678 $ 0.002868 24-timers ytelse De siste 24 timene har CRETA vist en prisbevegelse på $0.000003 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har CRETA handlet på en topp på $0.003307 og en bunn på $0.002936 . Det så en prisendring på 0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til CRETA for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har CRETA opplevd en -0.08% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000292 av dens verdi. Dette indikerer at CRETA kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette CRETA prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full CRETA prishistorikk

Hvordan fungerer CRETA (CRETA) prisforutsigelsesmodul? CRETA-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for CRETA basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for CRETA det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for CRETA, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til CRETA. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til CRETA. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til CRETA for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til CRETA.

Hvorfor er CRETA-prisforutsigelse viktig?

CRETA-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

