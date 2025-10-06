Cope pris i dag

Sanntids Cope (COPE) pris i dag er $ 0.0003995, med en 16.32% endring de siste 24 timene. Nåværende COPE til USD konverteringssats er $ 0.0003995 per COPE.

Cope rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- COPE. I løpet av de siste 24 timene COPE har den blitt handlet mellom $ 0.0003353(laveste) og $ 0.000403 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har COPE beveget seg +0.37% i løpet av den siste timen og -31.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 57.09K.

Cope (COPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 57.09K$ 57.09K $ 57.09K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

