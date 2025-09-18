Dagens Pixel Canvas livepris er 0.009001 USD. Spor prisoppdateringer for CLUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pixel Canvas livepris er 0.009001 USD. Spor prisoppdateringer for CLUB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CLUB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pixel Canvas Logo

Pixel Canvas Pris(CLUB)

1 CLUB til USD livepris:

-0.04%1D
USD
Pixel Canvas (CLUB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:51 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
$ 0.009398
$ 0.009398$ 0.009398
24 timer høy

-0.05%

-0.04%

+6.67%

+6.67%

Pixel Canvas (CLUB) sanntidsprisen er $ 0.009001. I løpet av de siste 24 timene har CLUB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009001 og et toppnivå på $ 0.009398, noe som viser aktiv markedsvolatilitet.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CLUB endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og +6.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pixel Canvas (CLUB) Markedsinformasjon

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Pixel Canvas er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 527.90. Den sirkulerende forsyningen på CLUB er 0.00, med en total tilgang på 430000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.87M.

Pixel Canvas (CLUB) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pixel Canvas for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000036-0.04%
30 dager$ -0.001219-11.93%
60 dager$ +0.001138+14.47%
90 dager$ +0.002243+33.19%
Pixel Canvas Prisendring i dag

I dag registrerte CLUB en endring på $ -0.0000036 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pixel Canvas 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001219 (-11.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pixel Canvas 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CLUB en endring på $ +0.001138 (+14.47%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pixel Canvas 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.002243+33.19% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pixel Canvas (CLUB)?

Sjekk ut Pixel Canvas Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pixel Canvas (CLUB)

$CLUB is a utility token that thrives at the intersection of internet culture, domain names, and memes. As a versatile digital asset, $CLUB empowers users to engage with and invest in the evolving digital landscape. It supports the acquisition and trading of premium domain names and embraces the vibrant world of memes, fostering a dynamic and interactive community. Whether you’re into digital real estate or meme culture, $CLUB offers a unique blend of opportunities, driving engagement, growth, and utility in the digital age.

Pixel Canvas er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pixel Canvas investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CLUB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pixel Canvas på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pixel Canvas kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pixel Canvas Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pixel Canvas (CLUB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pixel Canvas (CLUB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pixel Canvas.

Sjekk Pixel Canvasprisprognosen nå!

Pixel Canvas (CLUB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pixel Canvas (CLUB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CLUB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pixel Canvas (CLUB)

Leter du etter hvordan du kjøperPixel Canvas? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pixel Canvas på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CLUB til lokale valutaer

1 Pixel Canvas(CLUB) til VND
236.861315
1 Pixel Canvas(CLUB) til AUD
A$0.01359151
1 Pixel Canvas(CLUB) til GBP
0.00666074
1 Pixel Canvas(CLUB) til EUR
0.00765085
1 Pixel Canvas(CLUB) til USD
$0.009001
1 Pixel Canvas(CLUB) til MYR
RM0.0378042
1 Pixel Canvas(CLUB) til TRY
0.37246138
1 Pixel Canvas(CLUB) til JPY
¥1.323147
1 Pixel Canvas(CLUB) til ARS
ARS$13.27575492
1 Pixel Canvas(CLUB) til RUB
0.7515835
1 Pixel Canvas(CLUB) til INR
0.79289809
1 Pixel Canvas(CLUB) til IDR
Rp150.01660666
1 Pixel Canvas(CLUB) til KRW
12.57115664
1 Pixel Canvas(CLUB) til PHP
0.51341704
1 Pixel Canvas(CLUB) til EGP
￡E.0.43348816
1 Pixel Canvas(CLUB) til BRL
R$0.04788532
1 Pixel Canvas(CLUB) til CAD
C$0.01233137
1 Pixel Canvas(CLUB) til BDT
1.09578174
1 Pixel Canvas(CLUB) til NGN
13.45433476
1 Pixel Canvas(CLUB) til COP
$35.02334105
1 Pixel Canvas(CLUB) til ZAR
R.0.15598733
1 Pixel Canvas(CLUB) til UAH
0.37192132
1 Pixel Canvas(CLUB) til TZS
T.Sh.22.27963524
1 Pixel Canvas(CLUB) til VES
Bs1.467163
1 Pixel Canvas(CLUB) til CLP
$8.595955
1 Pixel Canvas(CLUB) til PKR
Rs2.55484384
1 Pixel Canvas(CLUB) til KZT
4.87323141
1 Pixel Canvas(CLUB) til THB
฿0.28632181
1 Pixel Canvas(CLUB) til TWD
NT$0.27201022
1 Pixel Canvas(CLUB) til AED
د.إ0.03303367
1 Pixel Canvas(CLUB) til CHF
Fr0.00711079
1 Pixel Canvas(CLUB) til HKD
HK$0.06993777
1 Pixel Canvas(CLUB) til AMD
֏3.4446827
1 Pixel Canvas(CLUB) til MAD
.د.م0.08118902
1 Pixel Canvas(CLUB) til MXN
$0.16552839
1 Pixel Canvas(CLUB) til SAR
ريال0.03375375
1 Pixel Canvas(CLUB) til ETB
Br1.29227357
1 Pixel Canvas(CLUB) til KES
KSh1.16274918
1 Pixel Canvas(CLUB) til JOD
د.أ0.006381709
1 Pixel Canvas(CLUB) til PLN
0.03258362
1 Pixel Canvas(CLUB) til RON
лв0.03879431
1 Pixel Canvas(CLUB) til SEK
kr0.08469941
1 Pixel Canvas(CLUB) til BGN
лв0.01494166
1 Pixel Canvas(CLUB) til HUF
Ft2.99130233
1 Pixel Canvas(CLUB) til CZK
0.18596066
1 Pixel Canvas(CLUB) til KWD
د.ك0.002745305
1 Pixel Canvas(CLUB) til ILS
0.02997333
1 Pixel Canvas(CLUB) til BOB
Bs0.06219691
1 Pixel Canvas(CLUB) til AZN
0.0153017
1 Pixel Canvas(CLUB) til TJS
SM0.08424936
1 Pixel Canvas(CLUB) til GEL
0.0243027
1 Pixel Canvas(CLUB) til AOA
Kz8.20504157
1 Pixel Canvas(CLUB) til BHD
.د.ب0.003393377
1 Pixel Canvas(CLUB) til BMD
$0.009001
1 Pixel Canvas(CLUB) til DKK
kr0.05715635
1 Pixel Canvas(CLUB) til HNL
L0.23591621
1 Pixel Canvas(CLUB) til MUR
0.40810534
1 Pixel Canvas(CLUB) til NAD
$0.15616735
1 Pixel Canvas(CLUB) til NOK
kr0.08946994
1 Pixel Canvas(CLUB) til NZD
$0.0153017
1 Pixel Canvas(CLUB) til PAB
B/.0.009001
1 Pixel Canvas(CLUB) til PGK
K0.03762418
1 Pixel Canvas(CLUB) til QAR
ر.ق0.03267363
1 Pixel Canvas(CLUB) til RSD
дин.0.89757972
1 Pixel Canvas(CLUB) til UZS
soʻm111.12337567
1 Pixel Canvas(CLUB) til ALL
L0.74222246
1 Pixel Canvas(CLUB) til ANG
ƒ0.01611179
1 Pixel Canvas(CLUB) til AWG
ƒ0.0162018
1 Pixel Canvas(CLUB) til BBD
$0.018002
1 Pixel Canvas(CLUB) til BAM
KM0.01494166
1 Pixel Canvas(CLUB) til BIF
Fr26.867985
1 Pixel Canvas(CLUB) til BND
$0.01152128
1 Pixel Canvas(CLUB) til BSD
$0.009001
1 Pixel Canvas(CLUB) til JMD
$1.44385041
1 Pixel Canvas(CLUB) til KHR
36.14855606
1 Pixel Canvas(CLUB) til KMF
Fr3.762418
1 Pixel Canvas(CLUB) til LAK
195.67390913
1 Pixel Canvas(CLUB) til LKR
Rs2.72262248
1 Pixel Canvas(CLUB) til MDL
L0.1485165
1 Pixel Canvas(CLUB) til MGA
Ar39.82735477
1 Pixel Canvas(CLUB) til MOP
P0.07209801
1 Pixel Canvas(CLUB) til MVR
0.1377153
1 Pixel Canvas(CLUB) til MWK
MK15.62672611
1 Pixel Canvas(CLUB) til MZN
MT0.5751639
1 Pixel Canvas(CLUB) til NPR
Rs1.26842092
1 Pixel Canvas(CLUB) til PYG
64.285142
1 Pixel Canvas(CLUB) til RWF
Fr13.042449
1 Pixel Canvas(CLUB) til SBD
$0.0738082
1 Pixel Canvas(CLUB) til SCR
0.12907434
1 Pixel Canvas(CLUB) til SRD
$0.34284809
1 Pixel Canvas(CLUB) til SVC
$0.07875875
1 Pixel Canvas(CLUB) til SZL
L0.15616735
1 Pixel Canvas(CLUB) til TMT
m0.0315035
1 Pixel Canvas(CLUB) til TND
د.ت0.02619291
1 Pixel Canvas(CLUB) til TTD
$0.06093677
1 Pixel Canvas(CLUB) til UGX
Sh31.575508
1 Pixel Canvas(CLUB) til XAF
Fr5.022558
1 Pixel Canvas(CLUB) til XCD
$0.0243027
1 Pixel Canvas(CLUB) til XOF
Fr5.022558
1 Pixel Canvas(CLUB) til XPF
Fr0.909101
1 Pixel Canvas(CLUB) til BWP
P0.11989332
1 Pixel Canvas(CLUB) til BZD
$0.01809201
1 Pixel Canvas(CLUB) til CVE
$0.84411378
1 Pixel Canvas(CLUB) til DJF
Fr1.602178
1 Pixel Canvas(CLUB) til DOP
$0.55824202
1 Pixel Canvas(CLUB) til DZD
د.ج1.16616956
1 Pixel Canvas(CLUB) til FJD
$0.02025225
1 Pixel Canvas(CLUB) til GNF
Fr78.263695
1 Pixel Canvas(CLUB) til GTQ
Q0.06894766
1 Pixel Canvas(CLUB) til GYD
$1.88381929
1 Pixel Canvas(CLUB) til ISK
kr1.089121

Pixel Canvas Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pixel Canvas, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Pixel Canvas nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pixel Canvas

Hvor mye er Pixel Canvas (CLUB) verdt i dag?
Live CLUB prisen i USD er 0.009001 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CLUB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CLUB til USD er $ 0.009001. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pixel Canvas?
Markedsverdien for CLUB er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CLUB?
Den sirkulerende forsyningen av CLUB er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCLUB ?
CLUB oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CLUB?
CLUB så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til CLUB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CLUB er $ 527.90 USD.
Vil CLUB gå høyere i år?
CLUB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CLUB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:51 (UTC+8)

Pixel Canvas (CLUB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

