Chintai Network (CHEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Chintai Network (CHEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Chintai Network (CHEX) Informasjon Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Offisiell nettside: https://chintai.io Teknisk dokument: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Kjøp CHEX nå!

Chintai Network (CHEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Chintai Network (CHEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 93.81M $ 93.81M $ 93.81M Total forsyning: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M Sirkulerende forsyning: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 93.91M $ 93.91M $ 93.91M All-time high: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 All-Time Low: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 Nåværende pris: $ 0.09401 $ 0.09401 $ 0.09401 Lær mer om Chintai Network (CHEX) pris

Chintai Network (CHEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Chintai Network (CHEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHEXs tokenomics, kan du utforske CHEX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CHEX Interessert i å legge til Chintai Network (CHEX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CHEX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CHEX på MEXC nå!

Chintai Network (CHEX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CHEX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CHEX nå!

CHEX prisforutsigelse Vil du vite hvor CHEX kan være på vei? Vår CHEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHEX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!