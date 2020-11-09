CONFLUX (CFX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i CONFLUX (CFX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

CONFLUX (CFX) Informasjon Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce. Offisiell nettside: https://confluxnetwork.org/ Teknisk dokument: https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Blokkutforsker: https://www.confluxscan.io/

CONFLUX (CFX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for CONFLUX (CFX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 855.74M $ 855.74M $ 855.74M Total forsyning: $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B Sirkulerende forsyning: $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 855.74M $ 855.74M $ 855.74M All-time high: $ 1.71499 $ 1.71499 $ 1.71499 All-Time Low: $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 Nåværende pris: $ 0.16657 $ 0.16657 $ 0.16657 Lær mer om CONFLUX (CFX) pris

CONFLUX (CFX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak CONFLUX (CFX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CFX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CFX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CFXs tokenomics, kan du utforske CFX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CFX Interessert i å legge til CONFLUX (CFX) i porteføljen din?

CONFLUX (CFX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CFX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CFX nå!

CFX prisforutsigelse Vil du vite hvor CFX kan være på vei? Vår CFX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CFX tokenets prisforutsigelse nå!

