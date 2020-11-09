Dagens CONFLUX livepris er 0.17949 USD. Spor prisoppdateringer for CFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens CONFLUX livepris er 0.17949 USD. Spor prisoppdateringer for CFX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CFX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

CONFLUX Logo

CONFLUX Pris(CFX)

1 CFX til USD livepris:

$0.17949
$0.17949$0.17949
+0.35%1D
USD
CONFLUX (CFX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:06 (UTC+8)

CONFLUX (CFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.17723
$ 0.17723$ 0.17723
24 timer lav
$ 0.18795
$ 0.18795$ 0.18795
24 timer høy

$ 0.17723
$ 0.17723$ 0.17723

$ 0.18795
$ 0.18795$ 0.18795

$ 1.70377503
$ 1.70377503$ 1.70377503

$ 0.021909136906575016
$ 0.021909136906575016$ 0.021909136906575016

+0.12%

+0.35%

-0.51%

-0.51%

CONFLUX (CFX) sanntidsprisen er $ 0.17949. I løpet av de siste 24 timene har CFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.17723 og et toppnivå på $ 0.18795, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CFX er $ 1.70377503, mens den rekordlave prisen er $ 0.021909136906575016.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CFX endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og -0.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

CONFLUX (CFX) Markedsinformasjon

No.85

$ 922.00M
$ 922.00M$ 922.00M

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 922.00M
$ 922.00M$ 922.00M

5.14B
5.14B 5.14B

--
----

5,136,793,966.92
5,136,793,966.92 5,136,793,966.92

0.02%

2020-11-09 00:00:00

CFX

Nåværende markedsverdi på CONFLUX er $ 922.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.72M. Den sirkulerende forsyningen på CFX er 5.14B, med en total tilgang på 5136793966.92. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 922.00M.

CONFLUX (CFX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene CONFLUX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000626+0.35%
30 dager$ -0.00338-1.85%
60 dager$ -0.05078-22.06%
90 dager$ +0.1116+164.38%
CONFLUX Prisendring i dag

I dag registrerte CFX en endring på $ +0.000626 (+0.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

CONFLUX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00338 (-1.85%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

CONFLUX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CFX en endring på $ -0.05078 (-22.06%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

CONFLUX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1116+164.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for CONFLUX (CFX)?

Sjekk ut CONFLUX Prishistorikk-siden nå.

Hva er CONFLUX (CFX)

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

CONFLUX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere CONFLUX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CFX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om CONFLUX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din CONFLUX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

CONFLUX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil CONFLUX (CFX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine CONFLUX (CFX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for CONFLUX.

Sjekk CONFLUXprisprognosen nå!

CONFLUX (CFX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak CONFLUX (CFX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CFX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe CONFLUX (CFX)

Leter du etter hvordan du kjøperCONFLUX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe CONFLUX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CFX til lokale valutaer

1 CONFLUX(CFX) til VND
4,723.27935
1 CONFLUX(CFX) til AUD
A$0.2710299
1 CONFLUX(CFX) til GBP
0.1328226
1 CONFLUX(CFX) til EUR
0.1525665
1 CONFLUX(CFX) til USD
$0.17949
1 CONFLUX(CFX) til MYR
RM0.753858
1 CONFLUX(CFX) til TRY
7.4272962
1 CONFLUX(CFX) til JPY
¥26.38503
1 CONFLUX(CFX) til ARS
ARS$264.7333908
1 CONFLUX(CFX) til RUB
14.987415
1 CONFLUX(CFX) til INR
15.8112741
1 CONFLUX(CFX) til IDR
Rp2,991.4988034
1 CONFLUX(CFX) til KRW
250.6829136
1 CONFLUX(CFX) til PHP
10.2381096
1 CONFLUX(CFX) til EGP
￡E.8.6442384
1 CONFLUX(CFX) til BRL
R$0.9548868
1 CONFLUX(CFX) til CAD
C$0.2459013
1 CONFLUX(CFX) til BDT
21.8511126
1 CONFLUX(CFX) til NGN
268.2944724
1 CONFLUX(CFX) til COP
$698.4045645
1 CONFLUX(CFX) til ZAR
R.3.1105617
1 CONFLUX(CFX) til UAH
7.4165268
1 CONFLUX(CFX) til TZS
T.Sh.444.2808276
1 CONFLUX(CFX) til VES
Bs29.25687
1 CONFLUX(CFX) til CLP
$171.41295
1 CONFLUX(CFX) til PKR
Rs50.9464416
1 CONFLUX(CFX) til KZT
97.1776809
1 CONFLUX(CFX) til THB
฿5.7095769
1 CONFLUX(CFX) til TWD
NT$5.4241878
1 CONFLUX(CFX) til AED
د.إ0.6587283
1 CONFLUX(CFX) til CHF
Fr0.1417971
1 CONFLUX(CFX) til HKD
HK$1.3946373
1 CONFLUX(CFX) til AMD
֏68.690823
1 CONFLUX(CFX) til MAD
.د.م1.6189998
1 CONFLUX(CFX) til MXN
$3.3008211
1 CONFLUX(CFX) til SAR
ريال0.6730875
1 CONFLUX(CFX) til ETB
Br25.7693793
1 CONFLUX(CFX) til KES
KSh23.1865182
1 CONFLUX(CFX) til JOD
د.أ0.12725841
1 CONFLUX(CFX) til PLN
0.6497538
1 CONFLUX(CFX) til RON
лв0.7736019
1 CONFLUX(CFX) til SEK
kr1.6890009
1 CONFLUX(CFX) til BGN
лв0.2979534
1 CONFLUX(CFX) til HUF
Ft59.6499117
1 CONFLUX(CFX) til CZK
3.7082634
1 CONFLUX(CFX) til KWD
د.ك0.05474445
1 CONFLUX(CFX) til ILS
0.5977017
1 CONFLUX(CFX) til BOB
Bs1.2402759
1 CONFLUX(CFX) til AZN
0.305133
1 CONFLUX(CFX) til TJS
SM1.6800264
1 CONFLUX(CFX) til GEL
0.484623
1 CONFLUX(CFX) til AOA
Kz163.6176993
1 CONFLUX(CFX) til BHD
.د.ب0.06766773
1 CONFLUX(CFX) til BMD
$0.17949
1 CONFLUX(CFX) til DKK
kr1.1397615
1 CONFLUX(CFX) til HNL
L4.7044329
1 CONFLUX(CFX) til MUR
8.1380766
1 CONFLUX(CFX) til NAD
$3.1141515
1 CONFLUX(CFX) til NOK
kr1.7841306
1 CONFLUX(CFX) til NZD
$0.305133
1 CONFLUX(CFX) til PAB
B/.0.17949
1 CONFLUX(CFX) til PGK
K0.7502682
1 CONFLUX(CFX) til QAR
ر.ق0.6515487
1 CONFLUX(CFX) til RSD
дин.17.895153
1 CONFLUX(CFX) til UZS
soʻm2,215.9243083
1 CONFLUX(CFX) til ALL
L14.8007454
1 CONFLUX(CFX) til ANG
ƒ0.3212871
1 CONFLUX(CFX) til AWG
ƒ0.323082
1 CONFLUX(CFX) til BBD
$0.35898
1 CONFLUX(CFX) til BAM
KM0.2979534
1 CONFLUX(CFX) til BIF
Fr535.77765
1 CONFLUX(CFX) til BND
$0.2297472
1 CONFLUX(CFX) til BSD
$0.17949
1 CONFLUX(CFX) til JMD
$28.7919909
1 CONFLUX(CFX) til KHR
720.8426094
1 CONFLUX(CFX) til KMF
Fr75.02682
1 CONFLUX(CFX) til LAK
3,901.9564437
1 CONFLUX(CFX) til LKR
Rs54.2921352
1 CONFLUX(CFX) til MDL
L2.961585
1 CONFLUX(CFX) til MGA
Ar794.2019673
1 CONFLUX(CFX) til MOP
P1.4377149
1 CONFLUX(CFX) til MVR
2.746197
1 CONFLUX(CFX) til MWK
MK311.6143839
1 CONFLUX(CFX) til MZN
MT11.469411
1 CONFLUX(CFX) til NPR
Rs25.2937308
1 CONFLUX(CFX) til PYG
1,281.91758
1 CONFLUX(CFX) til RWF
Fr260.08101
1 CONFLUX(CFX) til SBD
$1.471818
1 CONFLUX(CFX) til SCR
2.5738866
1 CONFLUX(CFX) til SRD
$6.8367741
1 CONFLUX(CFX) til SVC
$1.5705375
1 CONFLUX(CFX) til SZL
L3.1141515
1 CONFLUX(CFX) til TMT
m0.628215
1 CONFLUX(CFX) til TND
د.ت0.5223159
1 CONFLUX(CFX) til TTD
$1.2151473
1 CONFLUX(CFX) til UGX
Sh629.65092
1 CONFLUX(CFX) til XAF
Fr100.15542
1 CONFLUX(CFX) til XCD
$0.484623
1 CONFLUX(CFX) til XOF
Fr100.15542
1 CONFLUX(CFX) til XPF
Fr18.12849
1 CONFLUX(CFX) til BWP
P2.3908068
1 CONFLUX(CFX) til BZD
$0.3607749
1 CONFLUX(CFX) til CVE
$16.8325722
1 CONFLUX(CFX) til DJF
Fr31.94922
1 CONFLUX(CFX) til DOP
$11.1319698
1 CONFLUX(CFX) til DZD
د.ج23.2547244
1 CONFLUX(CFX) til FJD
$0.4038525
1 CONFLUX(CFX) til GNF
Fr1,560.66555
1 CONFLUX(CFX) til GTQ
Q1.3748934
1 CONFLUX(CFX) til GYD
$37.5654621
1 CONFLUX(CFX) til ISK
kr21.71829

CONFLUX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av CONFLUX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell CONFLUX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om CONFLUX

Hvor mye er CONFLUX (CFX) verdt i dag?
Live CFX prisen i USD er 0.17949 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CFX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CFX til USD er $ 0.17949. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for CONFLUX?
Markedsverdien for CFX er $ 922.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CFX?
Den sirkulerende forsyningen av CFX er 5.14B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCFX ?
CFX oppnådde en ATH-pris på 1.70377503 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CFX?
CFX så en ATL-pris på 0.021909136906575016 USD.
Hva er handelsvolumet til CFX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CFX er $ 1.72M USD.
Vil CFX gå høyere i år?
CFX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CFX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:24:06 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

