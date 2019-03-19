Celer Network (CELR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Celer Network (CELR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Celer Network (CELR) Informasjon Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics. Offisiell nettside: https://www.celer.network/# Teknisk dokument: https://im-docs.celer.network/developer/celer-im-overview Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 Kjøp CELR nå!

Celer Network (CELR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Celer Network (CELR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.25M $ 63.25M $ 63.25M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 7.80B $ 7.80B $ 7.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.05M $ 81.05M $ 81.05M All-time high: $ 0.1985 $ 0.1985 $ 0.1985 All-Time Low: $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 $ 0.00101410762651 Nåværende pris: $ 0.008105 $ 0.008105 $ 0.008105 Lær mer om Celer Network (CELR) pris

Celer Network (CELR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Celer Network (CELR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CELR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CELR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CELRs tokenomics, kan du utforske CELR tokenets livepris!

Celer Network (CELR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CELR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CELR nå!

CELR prisforutsigelse Vil du vite hvor CELR kan være på vei? Vår CELR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CELR tokenets prisforutsigelse nå!

