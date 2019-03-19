Dagens Celer Network livepris er 0.007987 USD. Spor prisoppdateringer for CELR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Celer Network livepris er 0.007987 USD. Spor prisoppdateringer for CELR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CELR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Celer Network Logo

Celer Network Pris(CELR)

1 CELR til USD livepris:

-1.35%1D
USD
Celer Network (CELR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:57:01 (UTC+8)

Celer Network (CELR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.85%

-1.35%

-3.60%

-3.60%

Celer Network (CELR) sanntidsprisen er $ 0.007987. I løpet av de siste 24 timene har CELR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.007956 og et toppnivå på $ 0.008338, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CELR er $ 0.19869033851597, mens den rekordlave prisen er $ 0.00101410762651.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CELR endret seg med -0.85% i løpet av den siste timen, -1.35% over 24 timer og -3.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Celer Network (CELR) Markedsinformasjon

No.509

78.03%

2019-03-19 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Celer Network er $ 62.33M, med et 24-timers handelsvolum på $ 556.59K. Den sirkulerende forsyningen på CELR er 7.80B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.87M.

Celer Network (CELR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Celer Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00010933-1.35%
30 dager$ -0.000157-1.93%
60 dager$ -0.00158-16.52%
90 dager$ +0.001043+15.02%
Celer Network Prisendring i dag

I dag registrerte CELR en endring på $ -0.00010933 (-1.35%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Celer Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000157 (-1.93%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Celer Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CELR en endring på $ -0.00158 (-16.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Celer Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.001043+15.02% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Celer Network (CELR)?

Sjekk ut Celer Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Celer Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CELR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Celer Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Celer Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Celer Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Celer Network (CELR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Celer Network (CELR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Celer Network.

Sjekk Celer Networkprisprognosen nå!

Celer Network (CELR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Celer Network (CELR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CELR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Celer Network (CELR)

Leter du etter hvordan du kjøperCeler Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Celer Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CELR til lokale valutaer

Celer Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Celer Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Celer Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Celer Network

Hvor mye er Celer Network (CELR) verdt i dag?
Live CELR prisen i USD er 0.007987 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CELR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CELR til USD er $ 0.007987. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Celer Network?
Markedsverdien for CELR er $ 62.33M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CELR?
Den sirkulerende forsyningen av CELR er 7.80B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCELR ?
CELR oppnådde en ATH-pris på 0.19869033851597 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CELR?
CELR så en ATL-pris på 0.00101410762651 USD.
Hva er handelsvolumet til CELR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CELR er $ 556.59K USD.
Vil CELR gå høyere i år?
CELR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CELR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Celer Network (CELR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.007989
