Hva er Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Celer Network (CELR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Celer Network (CELR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Celer Network.

Celer Network (CELR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Celer Network (CELR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CELR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er gjeldende CELR-til-USD-pris? $ 0.007987 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CELR til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Celer Network? Markedsverdien for CELR er $ 62.33M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CELR? Den sirkulerende forsyningen av CELR er 7.80B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCELR ? CELR oppnådde en ATH-pris på 0.19869033851597 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CELR? CELR så en ATL-pris på 0.00101410762651 USD . Hva er handelsvolumet til CELR? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CELR er $ 556.59K USD .

