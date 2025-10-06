Creditlink pris i dag

Sanntids Creditlink (CDL) pris i dag er $ 0.05027, med en 0.07% endring de siste 24 timene. Nåværende CDL til USD konverteringssats er $ 0.05027 per CDL.

Creditlink rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- CDL. I løpet av de siste 24 timene CDL har den blitt handlet mellom $ 0.05019(laveste) og $ 0.05071 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har CDL beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -2.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.56K.

Creditlink (CDL) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 55.56K$ 55.56K $ 55.56K Fullt utvannet markedsverdi $ 50.27M$ 50.27M $ 50.27M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Creditlink er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.56K. Den sirkulerende forsyningen på CDL er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.27M.