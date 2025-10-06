Courage The Dog pris i dag

Sanntids Courage The Dog (CCDOG) pris i dag er $ 0.0002205, med en 3.23% endring de siste 24 timene. Nåværende CCDOG til USD konverteringssats er $ 0.0002205 per CCDOG.

Courage The Dog rangerer for tiden som #2747 etter markedsverdi på $ 220.50K, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CCDOG. I løpet av de siste 24 timene CCDOG har den blitt handlet mellom $ 0.0002105(laveste) og $ 0.0002205 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.007338398743725209, mens tidenes laveste notering var $ 0.000171937390596114.

Kortsiktig har CCDOG beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og -13.77% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 17.48K.

Courage The Dog (CCDOG) Markedsinformasjon

Rangering No.2747 Markedsverdi $ 220.50K Volum (24 timer) $ 17.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 220.50K Opplagsforsyning 1.00B Maksimal forsyning 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede ETH

