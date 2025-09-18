Hva er PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PancakeSwap er tilgjengelig på MEXC



I tillegg kan du:

- Sjekk CAKE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om PancakeSwap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.



PancakeSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PancakeSwap (CAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PancakeSwap (CAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PancakeSwap.

Sjekk PancakeSwapprisprognosen nå!

PancakeSwap (CAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PancakeSwap (CAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PancakeSwap (CAKE)

Leter du etter hvordan du kjøperPancakeSwap? Prosessen er enkel og problemfri!

CAKE til lokale valutaer

Prøv konverting

PancakeSwap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PancakeSwap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om PancakeSwap Hvor mye er PancakeSwap (CAKE) verdt i dag? Live CAKE prisen i USD er 2.679 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende CAKE-til-USD-pris? $ 2.679 . Sjekk ut Den nåværende prisen på CAKE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for PancakeSwap? Markedsverdien for CAKE er $ 925.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av CAKE? Den sirkulerende forsyningen av CAKE er 345.56M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAKE ? CAKE oppnådde en ATH-pris på 44.18234972 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på CAKE? CAKE så en ATL-pris på 0.00023177 USD . Hva er handelsvolumet til CAKE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAKE er $ 3.37M USD . Vil CAKE gå høyere i år? CAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.

PancakeSwap (CAKE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

