Dagens PancakeSwap livepris er 2.679 USD. Spor prisoppdateringer for CAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PancakeSwap Logo

PancakeSwap Pris(CAKE)

1 CAKE til USD livepris:

$2.679
$2.679$2.679
+0.56%1D
USD
PancakeSwap (CAKE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:07:02 (UTC+8)

PancakeSwap (CAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.645
$ 2.645$ 2.645
24 timer lav
$ 2.785
$ 2.785$ 2.785
24 timer høy

$ 2.645
$ 2.645$ 2.645

$ 2.785
$ 2.785$ 2.785

$ 44.18234972
$ 44.18234972$ 44.18234972

$ 0.00023177
$ 0.00023177$ 0.00023177

+0.86%

+0.56%

+4.73%

+4.73%

PancakeSwap (CAKE) sanntidsprisen er $ 2.679. I løpet av de siste 24 timene har CAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.645 og et toppnivå på $ 2.785, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAKE er $ 44.18234972, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023177.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAKE endret seg med +0.86% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og +4.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PancakeSwap (CAKE) Markedsinformasjon

No.87

$ 925.75M
$ 925.75M$ 925.75M

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

$ 1.21B
$ 1.21B$ 1.21B

345.56M
345.56M 345.56M

450,000,000
450,000,000 450,000,000

361,567,613.24106413
361,567,613.24106413 361,567,613.24106413

76.79%

0.02%

BSC

Nåværende markedsverdi på PancakeSwap er $ 925.75M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.37M. Den sirkulerende forsyningen på CAKE er 345.56M, med en total tilgang på 361567613.24106413. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.21B.

PancakeSwap (CAKE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PancakeSwap for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.01492+0.56%
30 dager$ +0.071+2.72%
60 dager$ -0.051-1.87%
90 dager$ +0.571+27.08%
PancakeSwap Prisendring i dag

I dag registrerte CAKE en endring på $ +0.01492 (+0.56%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PancakeSwap 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.071 (+2.72%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PancakeSwap 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CAKE en endring på $ -0.051 (-1.87%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PancakeSwap 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.571+27.08% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PancakeSwap (CAKE)?

Sjekk ut PancakeSwap Prishistorikk-siden nå.

Hva er PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PancakeSwap er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PancakeSwap investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CAKE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PancakeSwap på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PancakeSwap kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PancakeSwap Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PancakeSwap (CAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PancakeSwap (CAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PancakeSwap.

Sjekk PancakeSwapprisprognosen nå!

PancakeSwap (CAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PancakeSwap (CAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PancakeSwap (CAKE)

Leter du etter hvordan du kjøperPancakeSwap? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PancakeSwap på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CAKE til lokale valutaer

1 PancakeSwap(CAKE) til VND
70,497.885
1 PancakeSwap(CAKE) til AUD
A$4.04529
1 PancakeSwap(CAKE) til GBP
1.98246
1 PancakeSwap(CAKE) til EUR
2.27715
1 PancakeSwap(CAKE) til USD
$2.679
1 PancakeSwap(CAKE) til MYR
RM11.2518
1 PancakeSwap(CAKE) til TRY
110.83023
1 PancakeSwap(CAKE) til JPY
¥393.813
1 PancakeSwap(CAKE) til ARS
ARS$3,951.31068
1 PancakeSwap(CAKE) til RUB
223.6965
1 PancakeSwap(CAKE) til INR
235.96632
1 PancakeSwap(CAKE) til IDR
Rp44,649.98214
1 PancakeSwap(CAKE) til KRW
3,741.59856
1 PancakeSwap(CAKE) til PHP
152.89053
1 PancakeSwap(CAKE) til EGP
￡E.129.02064
1 PancakeSwap(CAKE) til BRL
R$14.25228
1 PancakeSwap(CAKE) til CAD
C$3.67023
1 PancakeSwap(CAKE) til BDT
326.14146
1 PancakeSwap(CAKE) til NGN
4,004.46204
1 PancakeSwap(CAKE) til COP
$10,464.84375
1 PancakeSwap(CAKE) til ZAR
R.46.48065
1 PancakeSwap(CAKE) til UAH
110.69628
1 PancakeSwap(CAKE) til TZS
T.Sh.6,631.16796
1 PancakeSwap(CAKE) til VES
Bs436.677
1 PancakeSwap(CAKE) til CLP
$2,558.445
1 PancakeSwap(CAKE) til PKR
Rs760.40736
1 PancakeSwap(CAKE) til KZT
1,450.43739
1 PancakeSwap(CAKE) til THB
฿85.29936
1 PancakeSwap(CAKE) til TWD
NT$80.98617
1 PancakeSwap(CAKE) til AED
د.إ9.83193
1 PancakeSwap(CAKE) til CHF
Fr2.11641
1 PancakeSwap(CAKE) til HKD
HK$20.81583
1 PancakeSwap(CAKE) til AMD
֏1,025.2533
1 PancakeSwap(CAKE) til MAD
.د.م24.16458
1 PancakeSwap(CAKE) til MXN
$49.24002
1 PancakeSwap(CAKE) til SAR
ريال10.04625
1 PancakeSwap(CAKE) til ETB
Br384.62403
1 PancakeSwap(CAKE) til KES
KSh346.07322
1 PancakeSwap(CAKE) til JOD
د.أ1.899411
1 PancakeSwap(CAKE) til PLN
9.69798
1 PancakeSwap(CAKE) til RON
лв11.54649
1 PancakeSwap(CAKE) til SEK
kr25.1826
1 PancakeSwap(CAKE) til BGN
лв4.44714
1 PancakeSwap(CAKE) til HUF
Ft890.31207
1 PancakeSwap(CAKE) til CZK
55.34814
1 PancakeSwap(CAKE) til KWD
د.ك0.817095
1 PancakeSwap(CAKE) til ILS
8.92107
1 PancakeSwap(CAKE) til BOB
Bs18.51189
1 PancakeSwap(CAKE) til AZN
4.5543
1 PancakeSwap(CAKE) til TJS
SM25.07544
1 PancakeSwap(CAKE) til GEL
7.2333
1 PancakeSwap(CAKE) til AOA
Kz2,442.09603
1 PancakeSwap(CAKE) til BHD
.د.ب1.009983
1 PancakeSwap(CAKE) til BMD
$2.679
1 PancakeSwap(CAKE) til DKK
kr17.01165
1 PancakeSwap(CAKE) til HNL
L70.21659
1 PancakeSwap(CAKE) til MUR
121.46586
1 PancakeSwap(CAKE) til NAD
$46.48065
1 PancakeSwap(CAKE) til NOK
kr26.62926
1 PancakeSwap(CAKE) til NZD
$4.5543
1 PancakeSwap(CAKE) til PAB
B/.2.679
1 PancakeSwap(CAKE) til PGK
K11.19822
1 PancakeSwap(CAKE) til QAR
ر.ق9.72477
1 PancakeSwap(CAKE) til RSD
дин.267.0963
1 PancakeSwap(CAKE) til UZS
soʻm33,074.04993
1 PancakeSwap(CAKE) til ALL
L220.91034
1 PancakeSwap(CAKE) til ANG
ƒ4.79541
1 PancakeSwap(CAKE) til AWG
ƒ4.8222
1 PancakeSwap(CAKE) til BBD
$5.358
1 PancakeSwap(CAKE) til BAM
KM4.44714
1 PancakeSwap(CAKE) til BIF
Fr7,996.815
1 PancakeSwap(CAKE) til BND
$3.42912
1 PancakeSwap(CAKE) til BSD
$2.679
1 PancakeSwap(CAKE) til JMD
$429.73839
1 PancakeSwap(CAKE) til KHR
10,759.02474
1 PancakeSwap(CAKE) til KMF
Fr1,119.822
1 PancakeSwap(CAKE) til LAK
58,239.12927
1 PancakeSwap(CAKE) til LKR
Rs810.34392
1 PancakeSwap(CAKE) til MDL
L44.2035
1 PancakeSwap(CAKE) til MGA
Ar11,853.95883
1 PancakeSwap(CAKE) til MOP
P21.45879
1 PancakeSwap(CAKE) til MVR
40.9887
1 PancakeSwap(CAKE) til MWK
MK4,651.03869
1 PancakeSwap(CAKE) til MZN
MT171.1881
1 PancakeSwap(CAKE) til NPR
Rs377.52468
1 PancakeSwap(CAKE) til PYG
19,133.418
1 PancakeSwap(CAKE) til RWF
Fr3,881.871
1 PancakeSwap(CAKE) til SBD
$21.9678
1 PancakeSwap(CAKE) til SCR
40.77438
1 PancakeSwap(CAKE) til SRD
$102.04311
1 PancakeSwap(CAKE) til SVC
$23.44125
1 PancakeSwap(CAKE) til SZL
L46.48065
1 PancakeSwap(CAKE) til TMT
m9.3765
1 PancakeSwap(CAKE) til TND
د.ت7.79589
1 PancakeSwap(CAKE) til TTD
$18.13683
1 PancakeSwap(CAKE) til UGX
Sh9,397.932
1 PancakeSwap(CAKE) til XAF
Fr1,494.882
1 PancakeSwap(CAKE) til XCD
$7.2333
1 PancakeSwap(CAKE) til XOF
Fr1,494.882
1 PancakeSwap(CAKE) til XPF
Fr270.579
1 PancakeSwap(CAKE) til BWP
P35.68428
1 PancakeSwap(CAKE) til BZD
$5.38479
1 PancakeSwap(CAKE) til CVE
$251.23662
1 PancakeSwap(CAKE) til DJF
Fr476.862
1 PancakeSwap(CAKE) til DOP
$166.15158
1 PancakeSwap(CAKE) til DZD
د.ج347.14482
1 PancakeSwap(CAKE) til FJD
$6.02775
1 PancakeSwap(CAKE) til GNF
Fr23,293.905
1 PancakeSwap(CAKE) til GTQ
Q20.52114
1 PancakeSwap(CAKE) til GYD
$560.68791
1 PancakeSwap(CAKE) til ISK
kr324.159

PancakeSwap Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av PancakeSwap, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell PancakeSwap nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om PancakeSwap

Hvor mye er PancakeSwap (CAKE) verdt i dag?
Live CAKE prisen i USD er 2.679 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAKE til USD er $ 2.679. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PancakeSwap?
Markedsverdien for CAKE er $ 925.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAKE?
Den sirkulerende forsyningen av CAKE er 345.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAKE ?
CAKE oppnådde en ATH-pris på 44.18234972 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAKE?
CAKE så en ATL-pris på 0.00023177 USD.
Hva er handelsvolumet til CAKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAKE er $ 3.37M USD.
Vil CAKE gå høyere i år?
CAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:07:02 (UTC+8)

PancakeSwap (CAKE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

