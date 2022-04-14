PancakeSwap (CAKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PancakeSwap (CAKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PancakeSwap (CAKE) Informasjon PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. Offisiell nettside: https://pancakeswap.finance/ Teknisk dokument: https://docs.pancakeswap.finance/developers Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4qQeZ5LwSz6HuupUu8jCtgXyW1mYQcNbFAW1sWZp89HL

PancakeSwap (CAKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PancakeSwap (CAKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 975.65M $ 975.65M $ 975.65M Total forsyning: $ 361.57M $ 361.57M $ 361.57M Sirkulerende forsyning: $ 345.61M $ 345.61M $ 345.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B All-time high: $ 44.137 $ 44.137 $ 44.137 All-Time Low: $ 0.00023177 $ 0.00023177 $ 0.00023177 Nåværende pris: $ 2.823 $ 2.823 $ 2.823 Lær mer om PancakeSwap (CAKE) pris

PancakeSwap (CAKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PancakeSwap (CAKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAKEs tokenomics, kan du utforske CAKE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CAKE Interessert i å legge til PancakeSwap (CAKE) i porteføljen din?

PancakeSwap (CAKE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAKE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CAKE nå!

CAKE prisforutsigelse Vil du vite hvor CAKE kan være på vei? Vår CAKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAKE tokenets prisforutsigelse nå!

