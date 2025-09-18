Dagens Coupon Assets livepris er 0.4755 USD. Spor prisoppdateringer for CA1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CA1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coupon Assets livepris er 0.4755 USD. Spor prisoppdateringer for CA1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CA1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Coupon Assets Logo

Coupon Assets Pris(CA1)

1 CA1 til USD livepris:

$0.4755
$0.4755$0.4755
+0.10%1D
USD
Coupon Assets (CA1) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:21 (UTC+8)

Coupon Assets (CA1) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4673
$ 0.4673$ 0.4673
24 timer lav
$ 0.4762
$ 0.4762$ 0.4762
24 timer høy

$ 0.4673
$ 0.4673$ 0.4673

$ 0.4762
$ 0.4762$ 0.4762

$ 1.7091320800046876
$ 1.7091320800046876$ 1.7091320800046876

$ 0.1615430304068605
$ 0.1615430304068605$ 0.1615430304068605

+0.10%

+0.10%

+8.11%

+8.11%

Coupon Assets (CA1) sanntidsprisen er $ 0.4755. I løpet av de siste 24 timene har CA1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4673 og et toppnivå på $ 0.4762, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CA1 er $ 1.7091320800046876, mens den rekordlave prisen er $ 0.1615430304068605.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CA1 endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +8.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coupon Assets (CA1) Markedsinformasjon

No.1517

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

$ 69.04K
$ 69.04K$ 69.04K

$ 128.39M
$ 128.39M$ 128.39M

9.67M
9.67M 9.67M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

270,000,000
270,000,000 270,000,000

3.58%

ETH

Nåværende markedsverdi på Coupon Assets er $ 4.60M, med et 24-timers handelsvolum på $ 69.04K. Den sirkulerende forsyningen på CA1 er 9.67M, med en total tilgang på 270000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 128.39M.

Coupon Assets (CA1) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Coupon Assets for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000475+0.10%
30 dager$ +0.0597+14.35%
60 dager$ -0.0018-0.38%
90 dager$ +0.0052+1.10%
Coupon Assets Prisendring i dag

I dag registrerte CA1 en endring på $ +0.000475 (+0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Coupon Assets 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0597 (+14.35%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Coupon Assets 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CA1 en endring på $ -0.0018 (-0.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Coupon Assets 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0052+1.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Coupon Assets (CA1)?

Sjekk ut Coupon Assets Prishistorikk-siden nå.

Hva er Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Coupon Assets investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CA1 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Coupon Assets på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Coupon Assets kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Coupon Assets Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coupon Assets (CA1) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coupon Assets (CA1) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coupon Assets.

Sjekk Coupon Assetsprisprognosen nå!

Coupon Assets (CA1) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coupon Assets (CA1) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CA1 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Coupon Assets (CA1)

Leter du etter hvordan du kjøperCoupon Assets? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Coupon Assets på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

CA1 til lokale valutaer

1 Coupon Assets(CA1) til VND
12,512.7825
1 Coupon Assets(CA1) til AUD
A$0.718005
1 Coupon Assets(CA1) til GBP
0.35187
1 Coupon Assets(CA1) til EUR
0.404175
1 Coupon Assets(CA1) til USD
$0.4755
1 Coupon Assets(CA1) til MYR
RM1.9971
1 Coupon Assets(CA1) til TRY
19.67619
1 Coupon Assets(CA1) til JPY
¥69.8985
1 Coupon Assets(CA1) til ARS
ARS$701.32446
1 Coupon Assets(CA1) til RUB
39.70425
1 Coupon Assets(CA1) til INR
41.886795
1 Coupon Assets(CA1) til IDR
Rp7,924.99683
1 Coupon Assets(CA1) til KRW
664.10232
1 Coupon Assets(CA1) til PHP
27.12252
1 Coupon Assets(CA1) til EGP
￡E.22.90008
1 Coupon Assets(CA1) til BRL
R$2.52966
1 Coupon Assets(CA1) til CAD
C$0.651435
1 Coupon Assets(CA1) til BDT
57.88737
1 Coupon Assets(CA1) til NGN
710.75838
1 Coupon Assets(CA1) til COP
$1,850.194275
1 Coupon Assets(CA1) til ZAR
R.8.240415
1 Coupon Assets(CA1) til UAH
19.64766
1 Coupon Assets(CA1) til TZS
T.Sh.1,176.97662
1 Coupon Assets(CA1) til VES
Bs77.5065
1 Coupon Assets(CA1) til CLP
$454.1025
1 Coupon Assets(CA1) til PKR
Rs134.96592
1 Coupon Assets(CA1) til KZT
257.440455
1 Coupon Assets(CA1) til THB
฿15.125655
1 Coupon Assets(CA1) til TWD
NT$14.36961
1 Coupon Assets(CA1) til AED
د.إ1.745085
1 Coupon Assets(CA1) til CHF
Fr0.375645
1 Coupon Assets(CA1) til HKD
HK$3.694635
1 Coupon Assets(CA1) til AMD
֏181.97385
1 Coupon Assets(CA1) til MAD
.د.م4.28901
1 Coupon Assets(CA1) til MXN
$8.7492
1 Coupon Assets(CA1) til SAR
ريال1.783125
1 Coupon Assets(CA1) til ETB
Br68.267535
1 Coupon Assets(CA1) til KES
KSh61.42509
1 Coupon Assets(CA1) til JOD
د.أ0.3371295
1 Coupon Assets(CA1) til PLN
1.72131
1 Coupon Assets(CA1) til RON
лв2.049405
1 Coupon Assets(CA1) til SEK
kr4.4697
1 Coupon Assets(CA1) til BGN
лв0.78933
1 Coupon Assets(CA1) til HUF
Ft158.022915
1 Coupon Assets(CA1) til CZK
9.819075
1 Coupon Assets(CA1) til KWD
د.ك0.1450275
1 Coupon Assets(CA1) til ILS
1.583415
1 Coupon Assets(CA1) til BOB
Bs3.285705
1 Coupon Assets(CA1) til AZN
0.80835
1 Coupon Assets(CA1) til TJS
SM4.45068
1 Coupon Assets(CA1) til GEL
1.28385
1 Coupon Assets(CA1) til AOA
Kz433.451535
1 Coupon Assets(CA1) til BHD
.د.ب0.1792635
1 Coupon Assets(CA1) til BMD
$0.4755
1 Coupon Assets(CA1) til DKK
kr3.019425
1 Coupon Assets(CA1) til HNL
L12.462855
1 Coupon Assets(CA1) til MUR
21.55917
1 Coupon Assets(CA1) til NAD
$8.249925
1 Coupon Assets(CA1) til NOK
kr4.72647
1 Coupon Assets(CA1) til NZD
$0.80835
1 Coupon Assets(CA1) til PAB
B/.0.4755
1 Coupon Assets(CA1) til PGK
K1.98759
1 Coupon Assets(CA1) til QAR
ر.ق1.726065
1 Coupon Assets(CA1) til RSD
дин.47.40735
1 Coupon Assets(CA1) til UZS
soʻm5,870.366085
1 Coupon Assets(CA1) til ALL
L39.20973
1 Coupon Assets(CA1) til ANG
ƒ0.851145
1 Coupon Assets(CA1) til AWG
ƒ0.8559
1 Coupon Assets(CA1) til BBD
$0.951
1 Coupon Assets(CA1) til BAM
KM0.78933
1 Coupon Assets(CA1) til BIF
Fr1,419.3675
1 Coupon Assets(CA1) til BND
$0.60864
1 Coupon Assets(CA1) til BSD
$0.4755
1 Coupon Assets(CA1) til JMD
$76.274955
1 Coupon Assets(CA1) til KHR
1,909.63653
1 Coupon Assets(CA1) til KMF
Fr198.759
1 Coupon Assets(CA1) til LAK
10,336.956315
1 Coupon Assets(CA1) til LKR
Rs143.82924
1 Coupon Assets(CA1) til MDL
L7.84575
1 Coupon Assets(CA1) til MGA
Ar2,103.978135
1 Coupon Assets(CA1) til MOP
P3.808755
1 Coupon Assets(CA1) til MVR
7.27515
1 Coupon Assets(CA1) til MWK
MK825.520305
1 Coupon Assets(CA1) til MZN
MT30.38445
1 Coupon Assets(CA1) til NPR
Rs67.00746
1 Coupon Assets(CA1) til PYG
3,396.021
1 Coupon Assets(CA1) til RWF
Fr688.9995
1 Coupon Assets(CA1) til SBD
$3.8991
1 Coupon Assets(CA1) til SCR
6.81867
1 Coupon Assets(CA1) til SRD
$18.111795
1 Coupon Assets(CA1) til SVC
$4.160625
1 Coupon Assets(CA1) til SZL
L8.249925
1 Coupon Assets(CA1) til TMT
m1.66425
1 Coupon Assets(CA1) til TND
د.ت1.383705
1 Coupon Assets(CA1) til TTD
$3.219135
1 Coupon Assets(CA1) til UGX
Sh1,668.054
1 Coupon Assets(CA1) til XAF
Fr265.329
1 Coupon Assets(CA1) til XCD
$1.28385
1 Coupon Assets(CA1) til XOF
Fr265.329
1 Coupon Assets(CA1) til XPF
Fr48.0255
1 Coupon Assets(CA1) til BWP
P6.33366
1 Coupon Assets(CA1) til BZD
$0.955755
1 Coupon Assets(CA1) til CVE
$44.59239
1 Coupon Assets(CA1) til DJF
Fr84.639
1 Coupon Assets(CA1) til DOP
$29.49051
1 Coupon Assets(CA1) til DZD
د.ج61.60578
1 Coupon Assets(CA1) til FJD
$1.069875
1 Coupon Assets(CA1) til GNF
Fr4,134.4725
1 Coupon Assets(CA1) til GTQ
Q3.64233
1 Coupon Assets(CA1) til GYD
$99.517395
1 Coupon Assets(CA1) til ISK
kr57.5355

Coupon Assets Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Coupon Assets, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Coupon Assets nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Coupon Assets

Hvor mye er Coupon Assets (CA1) verdt i dag?
Live CA1 prisen i USD er 0.4755 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CA1-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CA1 til USD er $ 0.4755. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coupon Assets?
Markedsverdien for CA1 er $ 4.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CA1?
Den sirkulerende forsyningen av CA1 er 9.67M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCA1 ?
CA1 oppnådde en ATH-pris på 1.7091320800046876 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CA1?
CA1 så en ATL-pris på 0.1615430304068605 USD.
Hva er handelsvolumet til CA1?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CA1 er $ 69.04K USD.
Vil CA1 gå høyere i år?
CA1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CA1 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:23:21 (UTC+8)

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$0.4755
