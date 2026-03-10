Å forstå tokenomics bak BUTTCOIN (BUTTCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning: Det maksimale antallet BUTTCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUTTCOIN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.