Sanntidspris for BUTTCOIN er i dag 0.010878 USD.BUTTCOIN markedsverdien er -- USD. Spor sanntids BUTTCOIN til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!

Mer om BUTTCOIN

BUTTCOIN Prisinformasjon

Hva er BUTTCOIN

BUTTCOIN tokenomics

BUTTCOIN Prisprognose

BUTTCOIN-historikk

BUTTCOIN Kjøpeguide

BUTTCOIN-til-fiat-valutakonverter

BUTTCOIN Spot

BUTTCOIN Pris(BUTTCOIN)

1 BUTTCOIN til USD livepris:

$0.010878
$0.010878
+0.32%1D
USD
BUTTCOIN (BUTTCOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2026-03-09 14:41:59 (UTC+8)

BUTTCOIN pris i dag

Sanntids BUTTCOIN (BUTTCOIN) pris i dag er $ 0.010878, med en 0.32% endring de siste 24 timene. Nåværende BUTTCOIN til USD konverteringssats er $ 0.010878 per BUTTCOIN.

BUTTCOIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BUTTCOIN. I løpet av de siste 24 timene BUTTCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.010269(laveste) og $ 0.012192 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BUTTCOIN beveget seg -1.83% i løpet av den siste timen og -9.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 61.60K.

BUTTCOIN (BUTTCOIN) Markedsinformasjon

$ 61.60K
$ 61.60K

$ 0.00
$ 0.00

SOL

Nåværende markedsverdi på BUTTCOIN er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.60K. Den sirkulerende forsyningen på BUTTCOIN er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

BUTTCOIN prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.010269
$ 0.010269
24 timer lav
$ 0.012192
$ 0.012192
24 timer høy

$ 0.010269
$ 0.010269

$ 0.012192
$ 0.012192

-1.83%

+0.32%

-9.40%

-9.40%

BUTTCOIN (BUTTCOIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BUTTCOIN for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000347+0.32%
30 dager$ -0.028971-72.71%
60 dager$ +0.005878+117.56%
90 dager$ +0.005878+117.56%
BUTTCOIN Prisendring i dag

I dag registrerte BUTTCOIN en endring på $ +0.0000347 (+0.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BUTTCOIN 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.028971 (-72.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BUTTCOIN 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BUTTCOIN en endring på $ +0.005878 (+117.56%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BUTTCOIN 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.005878+117.56% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BUTTCOIN (BUTTCOIN)?

Sjekk ut BUTTCOIN Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for BUTTCOIN

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på BUTTCOIN for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
BUTTCOIN (BUTTCOIN) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)

I 2040 kan prisen på BUTTCOIN potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hvilken pris BUTTCOIN som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for BUTTCOIN prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på BUTTCOIN Prisprognose.

Hvordan kjøpe og investere BUTTCOIN i Norge

Klar til å komme i gang med BUTTCOIN? Kjøp av BUTTCOIN er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper BUTTCOIN. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte BUTTCOIN (BUTTCOIN) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil BUTTCOIN umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe BUTTCOIN (BUTTCOIN) Guide

Hva kan du gjøre med BUTTCOIN

Å eie BUTTCOIN lar deg åpne flere dører når det gjelder å bare kjøpe og holde. Du kan handle BTC på tvers av hundrevis av markeder, tjene passive belønninger gjennom fleksible staking- og spareprodukter, eller utnytte profesjonelle handelsverktøy for å øke aktivaene dine. Enten du er nybegynner eller profesjonell, erfaren investor, gjør MEXC det enkelt å maksimere kryptopotensialet ditt. Nedenfor er de fire beste måtene du kan få mest mulig ut av Bitcoin-tokenene dine

  • Utforsk MEXC Spot-markedet

    Utforsk MEXC Spot-markedet

    Handle 2,800+ tokens med ultralave gebyrer.

    Futures-handel

    Futures-handel

    Handle med opptil 500x belåning og dyp likviditet.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Sett inn tokens og tjen fantastiske airdrops.

    MEXC før-markedet

    MEXC før-markedet

    Kjøp og selg nye tokens før de offisielt er notert.

Å kjøpe BUTTCOIN (BUTTCOIN) på MEXC gir deg mer valuta for pengene. Som en av kryptoplattformene med lavest gebyr på markedet, hjelper MEXC deg med å redusere kostnader fra din aller første handel.

Hva er BUTTCOIN (BUTTCOIN)

Buttcoin is a Solana meme token reviving the 2011 “Buttcoin” Bitcoin parody, leaning on nostalgia and meme culture.

BUTTCOIN Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BUTTCOIN, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Blokker Explorer

Siden sist oppdatert: 2026-03-09 14:41:59 (UTC+8)

BUTTCOIN (BUTTCOIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
02-11 14:20:00Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

BUTTCOIN Populære nyheter

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

Hvorfor taper så mange mennesker fortsatt penger i en bølgeløp?

October 6, 2025
Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

Veksten av Bitcoin Lag 2 Nettverk: Forstå Teknologi som Former Bitcoins Fremtid i 2025

October 6, 2025
Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 når nye høyder, men porteføljen din ikke beveger seg

October 5, 2025
Se mer

Utforsk mer om BUTTCOIN

BUTTCOIN USDT (futures-handel)

Gå long eller short på BUTTCOIN med belåning. Utforsk BUTTCOIN USDT-futureshandel på MEXC og dra nytte av markedssvingninger.

Handle BUTTCOIN (BUTTCOIN) markeder på MEXC

Utforsk spot- og futuresmarkeder, se BUTTCOIN sanntidspris, volum og handle direkte.

Par
Pris
24h endring
24h volum
BUTTCOIN/USDT
$0.010878
$0.010878
+0.35%
0.00% (USDT)

Flere kryptovalutaer å utforske

$0.00000

$0.0000000

$0.5115

$0.0548

$7.1984

$0.5115

$0.026060

$0.0001362

$0.02660

$197.18

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

