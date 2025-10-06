BUTTCOIN pris i dag

Sanntids BUTTCOIN (BUTTCOIN) pris i dag er $ 0.010878, med en 0.32% endring de siste 24 timene. Nåværende BUTTCOIN til USD konverteringssats er $ 0.010878 per BUTTCOIN.

BUTTCOIN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BUTTCOIN. I løpet av de siste 24 timene BUTTCOIN har den blitt handlet mellom $ 0.010269(laveste) og $ 0.012192 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BUTTCOIN beveget seg -1.83% i løpet av den siste timen og -9.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 61.60K.

BUTTCOIN (BUTTCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 61.60K$ 61.60K $ 61.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning ---- -- Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på BUTTCOIN er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.60K. Den sirkulerende forsyningen på BUTTCOIN er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.