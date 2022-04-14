JOE (JOE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i JOE (JOE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

JOE (JOE) Informasjon Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Offisiell nettside: https://www.lfj.gg/ Blokkutforsker: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd Kjøp JOE nå!

JOE (JOE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for JOE (JOE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 71.99M $ 71.99M $ 71.99M Total forsyning: $ 464.57M $ 464.57M $ 464.57M Sirkulerende forsyning: $ 403.06M $ 403.06M $ 403.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.30M $ 89.30M $ 89.30M All-time high: $ 4.258 $ 4.258 $ 4.258 All-Time Low: $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 Nåværende pris: $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 Lær mer om JOE (JOE) pris

JOE (JOE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak JOE (JOE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet JOE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange JOE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår JOEs tokenomics, kan du utforske JOE tokenets livepris!

JOE (JOE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til JOE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for JOE nå!

JOE prisforutsigelse Vil du vite hvor JOE kan være på vei? Vår JOE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se JOE tokenets prisforutsigelse nå!

