Dagens Pepe Buldak livepris er 0.0000004 USD. Spor prisoppdateringer for BUL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Pepe Buldak Logo

Pepe Buldak Pris(BUL)

1 BUL til USD livepris:

$0.0000004
$0.0000004$0.0000004
-5.85%1D
USD
Pepe Buldak (BUL) Live prisdiagram
Pepe Buldak (BUL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000004
$ 0.0000004$ 0.0000004
24 timer lav
$ 0.00000055
$ 0.00000055$ 0.00000055
24 timer høy

$ 0.0000004
$ 0.0000004$ 0.0000004

$ 0.00000055
$ 0.00000055$ 0.00000055

--
----

--
----

-3.34%

-5.85%

-8.06%

-8.06%

Pepe Buldak (BUL) sanntidsprisen er $ 0.0000004. I løpet av de siste 24 timene har BUL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000004 og et toppnivå på $ 0.00000055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUL er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUL endret seg med -3.34% i løpet av den siste timen, -5.85% over 24 timer og -8.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pepe Buldak (BUL) Markedsinformasjon

--
----

$ 12.51K
$ 12.51K$ 12.51K

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

3,069,000,000,000
3,069,000,000,000 3,069,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Pepe Buldak er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 12.51K. Den sirkulerende forsyningen på BUL er --, med en total tilgang på 3069000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.23M.

Pepe Buldak (BUL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Pepe Buldak for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000024854-5.85%
30 dager$ +0.00000016492+70.15%
60 dager$ +0.00000013+48.14%
90 dager$ -0.00000017378-30.29%
Pepe Buldak Prisendring i dag

I dag registrerte BUL en endring på $ -0.000000024854 (-5.85%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Pepe Buldak 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00000016492 (+70.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Pepe Buldak 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BUL en endring på $ +0.00000013 (+48.14%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Pepe Buldak 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00000017378-30.29% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Pepe Buldak (BUL)?

Sjekk ut Pepe Buldak Prishistorikk-siden nå.

Hva er Pepe Buldak (BUL)

Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value.

Pepe Buldak er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Pepe Buldak investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BUL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Pepe Buldak på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Pepe Buldak kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Pepe Buldak Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pepe Buldak (BUL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pepe Buldak (BUL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pepe Buldak.

Sjekk Pepe Buldakprisprognosen nå!

Pepe Buldak (BUL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pepe Buldak (BUL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Pepe Buldak (BUL)

Leter du etter hvordan du kjøperPepe Buldak? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Pepe Buldak på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Pepe Buldak Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Pepe Buldak, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Pepe Buldak nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Pepe Buldak

Hvor mye er Pepe Buldak (BUL) verdt i dag?
Live BUL prisen i USD er 0.0000004 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BUL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BUL til USD er $ 0.0000004. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pepe Buldak?
Markedsverdien for BUL er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BUL?
Den sirkulerende forsyningen av BUL er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUL ?
BUL oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BUL?
BUL så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BUL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUL er $ 12.51K USD.
Vil BUL gå høyere i år?
BUL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

