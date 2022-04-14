Pepe Buldak (BUL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pepe Buldak (BUL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pepe Buldak (BUL) Informasjon Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. Offisiell nettside: https://pepebuldak.io/ Teknisk dokument: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Kjøp BUL nå!

Pepe Buldak (BUL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pepe Buldak (BUL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 3.07T $ 3.07T $ 3.07T Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 919.32K $ 919.32K $ 919.32K All-time high: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00000029955 $ 0.00000029955 $ 0.00000029955 Lær mer om Pepe Buldak (BUL) pris

Pepe Buldak (BUL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pepe Buldak (BUL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BULs tokenomics, kan du utforske BUL tokenets livepris!

