Bubb (BUBB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bubb (BUBB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bubb (BUBB) Informasjon $BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs. Offisiell nettside: https://www.bubbnb.xyz/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xd5369a3CaC0f4448A9A96bb98AF9c887c92fC37B Kjøp BUBB nå!

Bubb (BUBB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bubb (BUBB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M All-time high: $ 0.042679 $ 0.042679 $ 0.042679 All-Time Low: $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 $ 0.000175048316618067 Nåværende pris: $ 0.002287 $ 0.002287 $ 0.002287 Lær mer om Bubb (BUBB) pris

Bubb (BUBB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bubb (BUBB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUBB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUBB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUBBs tokenomics, kan du utforske BUBB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BUBB Interessert i å legge til Bubb (BUBB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BUBB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BUBB på MEXC nå!

Bubb (BUBB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BUBB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BUBB nå!

BUBB prisforutsigelse Vil du vite hvor BUBB kan være på vei? Vår BUBB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUBB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!