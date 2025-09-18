Hva er Bubb (BUBB)

$BUBB is an artistic frog-themed meme coin on the BSC chain, showcasing its unique character through hand-drawn designs.

Bubb Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bubb (BUBB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bubb (BUBB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bubb.

Sjekk Bubbprisprognosen nå!

Bubb (BUBB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bubb (BUBB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BUBB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bubb (BUBB)

Leter du etter hvordan du kjøperBubb? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bubb på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BUBB til lokale valutaer

Bubb Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bubb, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bubb Hvor mye er Bubb (BUBB) verdt i dag? Live BUBB prisen i USD er 0.002363 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BUBB-til-USD-pris? $ 0.002363 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BUBB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bubb? Markedsverdien for BUBB er $ 2.36M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BUBB? Den sirkulerende forsyningen av BUBB er 1.00B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBUBB ? BUBB oppnådde en ATH-pris på 0.04382047486914326 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BUBB? BUBB så en ATL-pris på 0.000175048316618067 USD . Hva er handelsvolumet til BUBB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BUBB er $ 76.32K USD . Vil BUBB gå høyere i år? BUBB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BUBB prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bubb (BUBB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

