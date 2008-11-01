BTC

Bitcoin is a digital asset and a payment system invented by Satoshi Nakamoto who published a related paper in 2008 and released it as open-source software in 2009. The system featured as peer-to-peer; users can transact directly without an intermediary.

NavnBTC

RangeringNo.1

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.5779%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)174,428.62%

Opplagsforsyning19,927,425

Maksimal forsyning21,000,000

Total forsyning19,927,425

Opplagsforsyning0.9489%

Utstedelsesdato2008-11-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt0.0025 USDT

All-time high124457.11687036631,2025-08-14

Laveste pris0.04864654,2010-07-14

Offentlig blokkjedeBTC

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Loading...