Bitrise (BRISE) Informasjon Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce. Offisiell nettside: https://bitgert.com/ Teknisk dokument: https://bitgert.com/wp-content/uploads/2021/12/Bitgert_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ErSZNwsamWjR9Hj2o18GLwVyTkooyGbdptjMjuv72X8A Kjøp BRISE nå!

Bitrise (BRISE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitrise (BRISE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.14M $ 23.14M $ 23.14M Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 395.69T $ 395.69T $ 395.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.47M $ 58.47M $ 58.47M All-time high: $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00000005847 $ 0.00000005847 $ 0.00000005847 Lær mer om Bitrise (BRISE) pris

Bitrise (BRISE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitrise (BRISE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRISE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRISE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRISEs tokenomics, kan du utforske BRISE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BRISE Interessert i å legge til Bitrise (BRISE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BRISE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BRISE på MEXC nå!

Bitrise (BRISE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BRISE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BRISE nå!

BRISE prisforutsigelse Vil du vite hvor BRISE kan være på vei? Vår BRISE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRISE tokenets prisforutsigelse nå!

