Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce.

NavnBRISE

RangeringNo.896

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning395,690,000,000,000

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,000,000,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.00000404,2021-08-13

Laveste pris0,2021-08-26

Offentlig blokkjedeBSC

Loading...