Boom (BOOM) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Boom (BOOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:51:30 (UTC+8)
Boom (BOOM) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Boom (BOOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 2.87M
Total forsyning:
$ 999.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 252.91M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 11.35M
All-time high:
$ 0.050751
All-Time Low:
$ 0.006827737632749464
Nåværende pris:
$ 0.011345
Boom (BOOM) Informasjon

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Offisiell nettside:
https://boomai.io/
Teknisk dokument:
https://boomofficial.gitbook.io/boom-whitepaper
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xcE7C3B5E058C196a0EAAa21F8E4BF8C2C07C2935

Boom (BOOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Boom (BOOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BOOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BOOM tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BOOMs tokenomics, kan du utforske BOOM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOOM

Interessert i å legge til Boom (BOOM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOOM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Boom (BOOM) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til BOOM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BOOM prisforutsigelse

Vil du vite hvor BOOM kan være på vei? Vår BOOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

