Boom pris i dag

Sanntids Boom (BOOM) pris i dag er $ 0.011156, med en 12.72% endring de siste 24 timene. Nåværende BOOM til USD konverteringssats er $ 0.011156 per BOOM.

Boom rangerer for tiden som #1569 etter markedsverdi på $ 2.82M, med en sirkulerende forsyning på 252.91M BOOM. I løpet av de siste 24 timene BOOM har den blitt handlet mellom $ 0.010679(laveste) og $ 0.013199 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.10212728909564246, mens tidenes laveste notering var $ 0.006827737632749464.

Kortsiktig har BOOM beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og -11.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 233.44K.

Boom (BOOM) Markedsinformasjon

Rangering No.1569 Markedsverdi $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Volum (24 timer) $ 233.44K$ 233.44K $ 233.44K Fullt utvannet markedsverdi $ 11.16M$ 11.16M $ 11.16M Opplagsforsyning 252.91M 252.91M 252.91M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 999,989,078.784988 999,989,078.784988 999,989,078.784988 Opplagsforsyning 25.29% Offentlig blokkjede BSC

