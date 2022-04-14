Bombie (BOMB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bombie (BOMB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bombie (BOMB) Informasjon Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Offisiell nettside: https://bombie.xyz/ Teknisk dokument: https://bombie.xyz/#/whitepaper Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI Kjøp BOMB nå!

Bombie (BOMB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bombie (BOMB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M All-time high: $ 0.00489 $ 0.00489 $ 0.00489 All-Time Low: $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 Nåværende pris: $ 0.0003922 $ 0.0003922 $ 0.0003922 Lær mer om Bombie (BOMB) pris

Bombie (BOMB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bombie (BOMB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOMB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOMB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOMBs tokenomics, kan du utforske BOMB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOMB Interessert i å legge til Bombie (BOMB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOMB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BOMB på MEXC nå!

Bombie (BOMB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOMB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOMB nå!

BOMB prisforutsigelse Vil du vite hvor BOMB kan være på vei? Vår BOMB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOMB tokenets prisforutsigelse nå!

