Boba Cat pris i dag

Sanntids Boba Cat (BOBACAT) pris i dag er $ 0.001903, med en 3.02% endring de siste 24 timene. Nåværende BOBACAT til USD konverteringssats er $ 0.001903 per BOBACAT.

Boba Cat rangerer for tiden som #1968 etter markedsverdi på $ 1.17M, med en sirkulerende forsyning på 612.88M BOBACAT. I løpet av de siste 24 timene BOBACAT har den blitt handlet mellom $ 0.001775(laveste) og $ 0.002199 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.09484798014935664, mens tidenes laveste notering var $ 0.00017406913220778.

Kortsiktig har BOBACAT beveget seg -0.53% i løpet av den siste timen og -9.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 9.82K.

Boba Cat (BOBACAT) Markedsinformasjon

Rangering No.1968 Markedsverdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volum (24 timer) $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Opplagsforsyning 612.88M 612.88M 612.88M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 61.28% Offentlig blokkjede ETH

