Hva er Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Binary Token (BNRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Binary Token (BNRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Binary Token.

Binary Token (BNRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Binary Token (BNRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Binary Token (BNRY)

BNRY til lokale valutaer

Binary Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Binary Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Binary Token Hvor mye er Binary Token (BNRY) verdt i dag? Live BNRY prisen i USD er 0.01009 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BNRY-til-USD-pris? $ 0.01009 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BNRY til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Binary Token? Markedsverdien for BNRY er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BNRY? Den sirkulerende forsyningen av BNRY er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNRY ? BNRY oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BNRY? BNRY så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til BNRY? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNRY er $ 48.70K USD . Vil BNRY gå høyere i år? BNRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNRY prisprognosen for en mer grundig analyse.

Binary Token (BNRY) Viktige bransjeoppdateringer

