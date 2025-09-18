Dagens Binary Token livepris er 0.01009 USD. Spor prisoppdateringer for BNRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Binary Token livepris er 0.01009 USD. Spor prisoppdateringer for BNRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Binary Token Pris(BNRY)

1 BNRY til USD livepris:

$0.01009
-0.39%1D
USD
Binary Token (BNRY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:52:43 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00946
24 timer lav
$ 0.01016
24 timer høy

$ 0.00946
$ 0.01016
--
--
+0.09%

-0.38%

-0.50%

-0.50%

Binary Token (BNRY) sanntidsprisen er $ 0.01009. I løpet av de siste 24 timene har BNRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00946 og et toppnivå på $ 0.01016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNRY er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNRY endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -0.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Binary Token (BNRY) Markedsinformasjon

--
$ 48.70K
$ 100.90M
--
10,000,000,000
OP

Nåværende markedsverdi på Binary Token er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 48.70K. Den sirkulerende forsyningen på BNRY er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 100.90M.

Binary Token (BNRY) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Binary Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000395-0.38%
30 dager$ -0.00017-1.66%
60 dager$ -0.00092-8.36%
90 dager$ -0.00526-34.27%
Binary Token Prisendring i dag

I dag registrerte BNRY en endring på $ -0.0000395 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Binary Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00017 (-1.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Binary Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BNRY en endring på $ -0.00092 (-8.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Binary Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00526-34.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Binary Token (BNRY)?

Sjekk ut Binary Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Binary Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BNRY Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Binary Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Binary Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Binary Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Binary Token (BNRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Binary Token (BNRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Binary Token.

Sjekk Binary Tokenprisprognosen nå!

Binary Token (BNRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Binary Token (BNRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Binary Token (BNRY)

Leter du etter hvordan du kjøperBinary Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Binary Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BNRY til lokale valutaer

1 Binary Token(BNRY) til VND
265.51835
1 Binary Token(BNRY) til AUD
A$0.0152359
1 Binary Token(BNRY) til GBP
0.0074666
1 Binary Token(BNRY) til EUR
0.0085765
1 Binary Token(BNRY) til USD
$0.01009
1 Binary Token(BNRY) til MYR
RM0.042378
1 Binary Token(BNRY) til TRY
0.4175242
1 Binary Token(BNRY) til JPY
¥1.48323
1 Binary Token(BNRY) til ARS
ARS$14.8819428
1 Binary Token(BNRY) til RUB
0.842515
1 Binary Token(BNRY) til INR
0.8888281
1 Binary Token(BNRY) til IDR
Rp168.1665994
1 Binary Token(BNRY) til KRW
14.0920976
1 Binary Token(BNRY) til PHP
0.5752309
1 Binary Token(BNRY) til EGP
￡E.0.4859344
1 Binary Token(BNRY) til BRL
R$0.0535779
1 Binary Token(BNRY) til CAD
C$0.0138233
1 Binary Token(BNRY) til BDT
1.2283566
1 Binary Token(BNRY) til NGN
15.0821284
1 Binary Token(BNRY) til COP
$39.4140625
1 Binary Token(BNRY) til ZAR
R.0.1747588
1 Binary Token(BNRY) til UAH
0.4169188
1 Binary Token(BNRY) til TZS
T.Sh.24.9751716
1 Binary Token(BNRY) til VES
Bs1.64467
1 Binary Token(BNRY) til CLP
$9.63595
1 Binary Token(BNRY) til PKR
Rs2.8639456
1 Binary Token(BNRY) til KZT
5.4628269
1 Binary Token(BNRY) til THB
฿0.3209629
1 Binary Token(BNRY) til TWD
NT$0.3049198
1 Binary Token(BNRY) til AED
د.إ0.0370303
1 Binary Token(BNRY) til CHF
Fr0.0079711
1 Binary Token(BNRY) til HKD
HK$0.0783993
1 Binary Token(BNRY) til AMD
֏3.861443
1 Binary Token(BNRY) til MAD
.د.م0.0910118
1 Binary Token(BNRY) til MXN
$0.1855551
1 Binary Token(BNRY) til SAR
ريال0.0378375
1 Binary Token(BNRY) til ETB
Br1.4486213
1 Binary Token(BNRY) til KES
KSh1.3034262
1 Binary Token(BNRY) til JOD
د.أ0.00715381
1 Binary Token(BNRY) til PLN
0.0365258
1 Binary Token(BNRY) til RON
лв0.0434879
1 Binary Token(BNRY) til SEK
kr0.0949469
1 Binary Token(BNRY) til BGN
лв0.0167494
1 Binary Token(BNRY) til HUF
Ft3.3520998
1 Binary Token(BNRY) til CZK
0.2086612
1 Binary Token(BNRY) til KWD
د.ك0.00307745
1 Binary Token(BNRY) til ILS
0.0335997
1 Binary Token(BNRY) til BOB
Bs0.0697219
1 Binary Token(BNRY) til AZN
0.017153
1 Binary Token(BNRY) til TJS
SM0.0944424
1 Binary Token(BNRY) til GEL
0.027243
1 Binary Token(BNRY) til AOA
Kz9.1977413
1 Binary Token(BNRY) til BHD
.د.ب0.00380393
1 Binary Token(BNRY) til BMD
$0.01009
1 Binary Token(BNRY) til DKK
kr0.0640715
1 Binary Token(BNRY) til HNL
L0.2644589
1 Binary Token(BNRY) til MUR
0.4574806
1 Binary Token(BNRY) til NAD
$0.1750615
1 Binary Token(BNRY) til NOK
kr0.1002946
1 Binary Token(BNRY) til NZD
$0.017153
1 Binary Token(BNRY) til PAB
B/.0.01009
1 Binary Token(BNRY) til PGK
K0.0421762
1 Binary Token(BNRY) til QAR
ر.ق0.0366267
1 Binary Token(BNRY) til RSD
дин.1.0062757
1 Binary Token(BNRY) til UZS
soʻm124.5678103
1 Binary Token(BNRY) til ALL
L0.8320214
1 Binary Token(BNRY) til ANG
ƒ0.0180611
1 Binary Token(BNRY) til AWG
ƒ0.018162
1 Binary Token(BNRY) til BBD
$0.02018
1 Binary Token(BNRY) til BAM
KM0.0167494
1 Binary Token(BNRY) til BIF
Fr30.11865
1 Binary Token(BNRY) til BND
$0.0129152
1 Binary Token(BNRY) til BSD
$0.01009
1 Binary Token(BNRY) til JMD
$1.6185369
1 Binary Token(BNRY) til KHR
40.5220454
1 Binary Token(BNRY) til KMF
Fr4.21762
1 Binary Token(BNRY) til LAK
219.3478217
1 Binary Token(BNRY) til LKR
Rs3.0520232
1 Binary Token(BNRY) til MDL
L0.166485
1 Binary Token(BNRY) til MGA
Ar44.6459293
1 Binary Token(BNRY) til MOP
P0.0808209
1 Binary Token(BNRY) til MVR
0.154377
1 Binary Token(BNRY) til MWK
MK17.5173499
1 Binary Token(BNRY) til MZN
MT0.644751
1 Binary Token(BNRY) til NPR
Rs1.4218828
1 Binary Token(BNRY) til PYG
72.06278
1 Binary Token(BNRY) til RWF
Fr14.62041
1 Binary Token(BNRY) til SBD
$0.082738
1 Binary Token(BNRY) til SCR
0.1445897
1 Binary Token(BNRY) til SRD
$0.3843281
1 Binary Token(BNRY) til SVC
$0.0882875
1 Binary Token(BNRY) til SZL
L0.1750615
1 Binary Token(BNRY) til TMT
m0.035315
1 Binary Token(BNRY) til TND
د.ت0.0293619
1 Binary Token(BNRY) til TTD
$0.0683093
1 Binary Token(BNRY) til UGX
Sh35.39572
1 Binary Token(BNRY) til XAF
Fr5.63022
1 Binary Token(BNRY) til XCD
$0.027243
1 Binary Token(BNRY) til XOF
Fr5.63022
1 Binary Token(BNRY) til XPF
Fr1.01909
1 Binary Token(BNRY) til BWP
P0.1343988
1 Binary Token(BNRY) til BZD
$0.0202809
1 Binary Token(BNRY) til CVE
$0.9462402
1 Binary Token(BNRY) til DJF
Fr1.78593
1 Binary Token(BNRY) til DOP
$0.6257818
1 Binary Token(BNRY) til DZD
د.ج1.3072604
1 Binary Token(BNRY) til FJD
$0.0227025
1 Binary Token(BNRY) til GNF
Fr87.73255
1 Binary Token(BNRY) til GTQ
Q0.0772894
1 Binary Token(BNRY) til GYD
$2.1117361
1 Binary Token(BNRY) til ISK
kr1.22089

Binary Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Binary Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Binary Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Binary Token

Hvor mye er Binary Token (BNRY) verdt i dag?
Live BNRY prisen i USD er 0.01009 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNRY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNRY til USD er $ 0.01009. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Binary Token?
Markedsverdien for BNRY er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNRY?
Den sirkulerende forsyningen av BNRY er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNRY ?
BNRY oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNRY?
BNRY så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BNRY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNRY er $ 48.70K USD.
Vil BNRY gå høyere i år?
BNRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNRY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:52:43 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

