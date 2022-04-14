Binary Token (BNRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Binary Token (BNRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Binary Token (BNRY) Informasjon The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Offisiell nettside: https://www.thebinaryholdings.com/ Teknisk dokument: https://docs.thebinaryholdings.com/ Blokkutforsker: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d Kjøp BNRY nå!

Binary Token (BNRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Binary Token (BNRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.90M $ 100.90M $ 100.90M All-time high: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.01009 $ 0.01009 $ 0.01009 Lær mer om Binary Token (BNRY) pris

Binary Token (BNRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Binary Token (BNRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNRYs tokenomics, kan du utforske BNRY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BNRY Interessert i å legge til Binary Token (BNRY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BNRY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BNRY på MEXC nå!

Binary Token (BNRY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BNRY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BNRY nå!

BNRY prisforutsigelse Vil du vite hvor BNRY kan være på vei? Vår BNRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BNRY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!