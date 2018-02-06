Bluzelle (BLZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bluzelle (BLZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bluzelle (BLZ) Informasjon Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps. Offisiell nettside: https://bluzelle.com/ Teknisk dokument: https://bluzelle.com/wp-content/uploads/2017/10/bluzelle-whitepaper-english1-4.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668

Bluzelle (BLZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bluzelle (BLZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.47M $ 15.47M $ 15.47M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 470.73M $ 470.73M $ 470.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.44M $ 16.44M $ 16.44M All-time high: $ 0.66769 $ 0.66769 $ 0.66769 All-Time Low: $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 Nåværende pris: $ 0.03287 $ 0.03287 $ 0.03287 Lær mer om Bluzelle (BLZ) pris

Bluzelle (BLZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bluzelle (BLZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

