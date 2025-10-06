Blockstreet pris i dag

Sanntids Blockstreet (BLOCK) pris i dag er $ 0.01271, med en 4.75% endring de siste 24 timene. Nåværende BLOCK til USD konverteringssats er $ 0.01271 per BLOCK.

Blockstreet rangerer for tiden som #3306 etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BLOCK. I løpet av de siste 24 timene BLOCK har den blitt handlet mellom $ 0.01195(laveste) og $ 0.012926 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.16789242217477088, mens tidenes laveste notering var $ 0.029530839930425.

Kortsiktig har BLOCK beveget seg -0.32% i løpet av den siste timen og +2.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 102.99K.

Blockstreet (BLOCK) Markedsinformasjon

Rangering No.3306 Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 102.99K$ 102.99K $ 102.99K Fullt utvannet markedsverdi $ 12.71M$ 12.71M $ 12.71M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

