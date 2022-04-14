Brickken (BKN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brickken (BKN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brickken (BKN) Informasjon Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Offisiell nettside: https://brickken.com Teknisk dokument: https://brickken.com/whitepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Kjøp BKN nå!

Brickken (BKN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brickken (BKN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.09M $ 15.09M $ 15.09M Total forsyning: $ 143.00M $ 143.00M $ 143.00M Sirkulerende forsyning: $ 80.51M $ 80.51M $ 80.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.80M $ 26.80M $ 26.80M All-time high: $ 1.39485 $ 1.39485 $ 1.39485 All-Time Low: $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 Nåværende pris: $ 0.18742 $ 0.18742 $ 0.18742 Lær mer om Brickken (BKN) pris

Brickken (BKN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brickken (BKN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BKN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BKN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BKNs tokenomics, kan du utforske BKN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BKN Interessert i å legge til Brickken (BKN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BKN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BKN på MEXC nå!

Brickken (BKN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BKN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BKN nå!

BKN prisforutsigelse Vil du vite hvor BKN kan være på vei? Vår BKN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BKN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!