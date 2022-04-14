Beam (BEAMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beam (BEAMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beam (BEAMX) Informasjon The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Offisiell nettside: https://www.onbeam.com/ Teknisk dokument: https://docs.onbeam.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Kjøp BEAMX nå!

Beam (BEAMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beam (BEAMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 375.84M $ 375.84M $ 375.84M Total forsyning: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Sirkulerende forsyning: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 474.37M $ 474.37M $ 474.37M All-time high: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 All-Time Low: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Nåværende pris: $ 0.007598 $ 0.007598 $ 0.007598 Lær mer om Beam (BEAMX) pris

Beam (BEAMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beam (BEAMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BEAMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BEAMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BEAMXs tokenomics, kan du utforske BEAMX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BEAMX Interessert i å legge til Beam (BEAMX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BEAMX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BEAMX på MEXC nå!

Beam (BEAMX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BEAMX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BEAMX nå!

BEAMX prisforutsigelse Vil du vite hvor BEAMX kan være på vei? Vår BEAMX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BEAMX tokenets prisforutsigelse nå!

