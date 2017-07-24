Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bitcoin Cash Node (BCH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bitcoin Cash Node (BCH) Informasjon Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process. Offisiell nettside: http://bch.info Teknisk dokument: https://bch.info/bitcoin.pdf Blokkutforsker: https://explorer.bitcoin.com/bch Kjøp BCH nå!

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Cash Node (BCH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.66B $ 11.66B $ 11.66B Total forsyning: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Sirkulerende forsyning: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.29B $ 12.29B $ 12.29B All-time high: $ 1,639.59 $ 1,639.59 $ 1,639.59 All-Time Low: $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 $ 75.0753135706 Nåværende pris: $ 585.2 $ 585.2 $ 585.2 Lær mer om Bitcoin Cash Node (BCH) pris

Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bitcoin Cash Node (BCH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BCH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BCH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BCHs tokenomics, kan du utforske BCH tokenets livepris!

Bitcoin Cash Node (BCH) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BCH hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BCH nå!

BCH prisforutsigelse Vil du vite hvor BCH kan være på vei? Vår BCH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BCH tokenets prisforutsigelse nå!

