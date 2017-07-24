Dagens Bitcoin Cash Node livepris er 604.8 USD. Spor prisoppdateringer for BCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bitcoin Cash Node livepris er 604.8 USD. Spor prisoppdateringer for BCH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BCH

BCH Prisinformasjon

BCH teknisk dokument

BCH Offisiell nettside

BCH tokenomics

BCH Prisprognose

BCH-historikk

BCH Kjøpeguide

BCH-til-fiat-valutakonverter

BCH Spot

BCH USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bitcoin Cash Node Logo

Bitcoin Cash Node Pris(BCH)

1 BCH til USD livepris:

$604.7
$604.7$604.7
0.00%1D
USD
Bitcoin Cash Node (BCH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:33:41 (UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 600.2
$ 600.2$ 600.2
24 timer lav
$ 639.1
$ 639.1$ 639.1
24 timer høy

$ 600.2
$ 600.2$ 600.2

$ 639.1
$ 639.1$ 639.1

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

+0.38%

0.00%

+1.40%

+1.40%

Bitcoin Cash Node (BCH) sanntidsprisen er $ 604.8. I løpet av de siste 24 timene har BCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 600.2 og et toppnivå på $ 639.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCH er $ 4,355.6201171875, mens den rekordlave prisen er $ 75.0753135706.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCH endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +1.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcoin Cash Node (BCH) Markedsinformasjon

No.17

$ 12.05B
$ 12.05B$ 12.05B

$ 8.44M
$ 8.44M$ 8.44M

$ 12.70B
$ 12.70B$ 12.70B

19.93M
19.93M 19.93M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,927,512.5
19,927,512.5 19,927,512.5

94.89%

0.30%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

Nåværende markedsverdi på Bitcoin Cash Node er $ 12.05B, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.44M. Den sirkulerende forsyningen på BCH er 19.93M, med en total tilgang på 19927512.5. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.70B.

Bitcoin Cash Node (BCH) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bitcoin Cash Node for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +48.9+8.79%
60 dager$ +85.2+16.39%
90 dager$ +135.2+28.79%
Bitcoin Cash Node Prisendring i dag

I dag registrerte BCH en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bitcoin Cash Node 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +48.9 (+8.79%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bitcoin Cash Node 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BCH en endring på $ +85.2 (+16.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bitcoin Cash Node 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +135.2+28.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bitcoin Cash Node (BCH)?

Sjekk ut Bitcoin Cash Node Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Bitcoin Cash Node er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitcoin Cash Node investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BCH Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bitcoin Cash Node på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitcoin Cash Node kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitcoin Cash Node Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcoin Cash Node (BCH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcoin Cash Node (BCH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcoin Cash Node.

Sjekk Bitcoin Cash Nodeprisprognosen nå!

Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcoin Cash Node (BCH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCH tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitcoin Cash Node (BCH)

Leter du etter hvordan du kjøperBitcoin Cash Node? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitcoin Cash Node på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BCH til lokale valutaer

1 Bitcoin Cash Node(BCH) til VND
15,915,312
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til AUD
A$913.248
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til GBP
447.552
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til EUR
514.08
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til USD
$604.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MYR
RM2,540.16
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til TRY
25,026.624
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til JPY
¥88,905.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til ARS
ARS$892,031.616
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til RUB
50,500.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til INR
53,276.832
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til IDR
Rp10,079,995.968
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til KRW
844,687.872
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til PHP
34,491.744
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til EGP
￡E.29,133.216
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BRL
R$3,217.536
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til CAD
C$828.576
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BDT
73,628.352
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til NGN
904,030.848
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til COP
$2,362,500
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til ZAR
R.10,475.136
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til UAH
24,990.336
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til TZS
T.Sh.1,497,025.152
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til VES
Bs98,582.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til CLP
$577,584
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til PKR
Rs171,666.432
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til KZT
327,444.768
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til THB
฿19,238.688
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til TWD
NT$18,277.056
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til AED
د.إ2,219.616
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til CHF
Fr477.792
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til HKD
HK$4,699.296
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til AMD
֏231,456.96
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MAD
.د.م5,455.296
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MXN
$11,128.32
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til SAR
ريال2,268
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til ETB
Br86,831.136
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til KES
KSh78,128.064
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til JOD
د.أ428.8032
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til PLN
2,189.376
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til RON
лв2,606.688
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til SEK
kr5,691.168
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BGN
лв1,003.968
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til HUF
Ft200,993.184
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til CZK
12,501.216
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til KWD
د.ك184.464
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til ILS
2,013.984
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BOB
Bs4,179.168
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til AZN
1,028.16
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til TJS
SM5,660.928
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til GEL
1,632.96
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til AOA
Kz551,317.536
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BHD
.د.ب228.0096
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BMD
$604.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til DKK
kr3,840.48
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til HNL
L15,851.808
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MUR
27,421.632
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til NAD
$10,493.28
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til NOK
kr6,011.712
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til NZD
$1,028.16
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til PAB
B/.604.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til PGK
K2,528.064
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til QAR
ر.ق2,195.424
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til RSD
дин.60,310.656
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til UZS
soʻm7,466,661.216
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til ALL
L49,871.808
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til ANG
ƒ1,082.592
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til AWG
ƒ1,088.64
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BBD
$1,209.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BAM
KM1,003.968
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BIF
Fr1,805,328
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BND
$774.144
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BSD
$604.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til JMD
$97,015.968
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til KHR
2,428,913.088
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til KMF
Fr252,806.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til LAK
13,147,825.824
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til LKR
Rs182,939.904
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MDL
L9,979.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MGA
Ar2,676,100.896
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MOP
P4,844.448
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MVR
9,253.44
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MWK
MK1,049,999.328
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til MZN
MT38,646.72
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til NPR
Rs85,228.416
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til PYG
4,319,481.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til RWF
Fr876,355.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til SBD
$4,959.36
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til SCR
8,666.784
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til SRD
$23,036.832
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til SVC
$5,292
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til SZL
L10,493.28
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til TMT
m2,116.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til TND
د.ت1,759.968
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til TTD
$4,094.496
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til UGX
Sh2,121,638.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til XAF
Fr337,478.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til XCD
$1,632.96
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til XOF
Fr337,478.4
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til XPF
Fr61,084.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BWP
P8,055.936
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til BZD
$1,215.648
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til CVE
$56,718.144
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til DJF
Fr107,049.6
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til DOP
$37,509.696
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til DZD
د.ج78,351.84
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til FJD
$1,360.8
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til GNF
Fr5,258,736
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til GTQ
Q4,632.768
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til GYD
$126,578.592
1 Bitcoin Cash Node(BCH) til ISK
kr73,180.8

Bitcoin Cash Node Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bitcoin Cash Node, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bitcoin Cash Node nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcoin Cash Node

Hvor mye er Bitcoin Cash Node (BCH) verdt i dag?
Live BCH prisen i USD er 604.8 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCH til USD er $ 604.8. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcoin Cash Node?
Markedsverdien for BCH er $ 12.05B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCH?
Den sirkulerende forsyningen av BCH er 19.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCH ?
BCH oppnådde en ATH-pris på 4,355.6201171875 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCH?
BCH så en ATL-pris på 75.0753135706 USD.
Hva er handelsvolumet til BCH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCH er $ 8.44M USD.
Vil BCH gå høyere i år?
BCH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:33:41 (UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker