Dagens Bitcastle livepris er 0.043477 USD. Spor prisoppdateringer for BCE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BCE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bitcastle Logo

Bitcastle Pris(BCE)

1 BCE til USD livepris:

$0.043477
$0.043477
-0.47%1D
USD
Bitcastle (BCE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:27 (UTC+8)

Bitcastle (BCE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.043321
$ 0.043321
24 timer lav
$ 0.046726
$ 0.046726
24 timer høy

$ 0.043321
$ 0.043321

$ 0.046726
$ 0.046726

--
--

--
--

+0.36%

-0.47%

+3.21%

+3.21%

Bitcastle (BCE) sanntidsprisen er $ 0.043477. I løpet av de siste 24 timene har BCE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.043321 og et toppnivå på $ 0.046726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BCE er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BCE endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og +3.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bitcastle (BCE) Markedsinformasjon

--
--

$ 60.19K
$ 60.19K

$ 43.48M
$ 43.48M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

SUI

Nåværende markedsverdi på Bitcastle er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.19K. Den sirkulerende forsyningen på BCE er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.48M.

Bitcastle (BCE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bitcastle for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00020531-0.47%
30 dager$ +0.006712+18.25%
60 dager$ +0.015227+53.90%
90 dager$ +0.016096+58.78%
Bitcastle Prisendring i dag

I dag registrerte BCE en endring på $ -0.00020531 (-0.47%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bitcastle 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.006712 (+18.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bitcastle 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BCE en endring på $ +0.015227 (+53.90%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bitcastle 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.016096+58.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bitcastle (BCE)?

Sjekk ut Bitcastle Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bitcastle (BCE)

BCE token powers bitcastle.io, offering trading fee discounts and future utilities to drive user growth and ecosystem expansion.

Bitcastle er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bitcastle investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BCE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bitcastle på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bitcastle kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bitcastle Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bitcastle (BCE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bitcastle (BCE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bitcastle.

Sjekk Bitcastleprisprognosen nå!

Bitcastle (BCE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bitcastle (BCE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BCE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bitcastle (BCE)

Leter du etter hvordan du kjøperBitcastle? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bitcastle på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BCE til lokale valutaer

1 Bitcastle(BCE) til VND
1,144.097255
1 Bitcastle(BCE) til AUD
A$0.06565027
1 Bitcastle(BCE) til GBP
0.03217298
1 Bitcastle(BCE) til EUR
0.03695545
1 Bitcastle(BCE) til USD
$0.043477
1 Bitcastle(BCE) til MYR
RM0.1826034
1 Bitcastle(BCE) til TRY
1.79907826
1 Bitcastle(BCE) til JPY
¥6.391119
1 Bitcastle(BCE) til ARS
ARS$64.12509684
1 Bitcastle(BCE) til RUB
3.6303295
1 Bitcastle(BCE) til INR
3.82988893
1 Bitcastle(BCE) til IDR
Rp724.61637682
1 Bitcastle(BCE) til KRW
60.72171728
1 Bitcastle(BCE) til PHP
2.47862377
1 Bitcastle(BCE) til EGP
￡E.2.09385232
1 Bitcastle(BCE) til BRL
R$0.23086287
1 Bitcastle(BCE) til CAD
C$0.05956349
1 Bitcastle(BCE) til BDT
5.29288998
1 Bitcastle(BCE) til NGN
64.98768052
1 Bitcastle(BCE) til COP
$169.83203125
1 Bitcastle(BCE) til ZAR
R.0.75302164
1 Bitcastle(BCE) til UAH
1.79646964
1 Bitcastle(BCE) til TZS
T.Sh.107.61600948
1 Bitcastle(BCE) til VES
Bs7.086751
1 Bitcastle(BCE) til CLP
$41.520535
1 Bitcastle(BCE) til PKR
Rs12.34051168
1 Bitcastle(BCE) til KZT
23.53888257
1 Bitcastle(BCE) til THB
฿1.38300337
1 Bitcastle(BCE) til TWD
NT$1.31387494
1 Bitcastle(BCE) til AED
د.إ0.15956059
1 Bitcastle(BCE) til CHF
Fr0.03434683
1 Bitcastle(BCE) til HKD
HK$0.33781629
1 Bitcastle(BCE) til AMD
֏16.6386479
1 Bitcastle(BCE) til MAD
.د.م0.39216254
1 Bitcastle(BCE) til MXN
$0.79954203
1 Bitcastle(BCE) til SAR
ريال0.16303875
1 Bitcastle(BCE) til ETB
Br6.24199289
1 Bitcastle(BCE) til KES
KSh5.61635886
1 Bitcastle(BCE) til JOD
د.أ0.030825193
1 Bitcastle(BCE) til PLN
0.15738674
1 Bitcastle(BCE) til RON
лв0.18738587
1 Bitcastle(BCE) til SEK
kr0.40911857
1 Bitcastle(BCE) til BGN
лв0.07217182
1 Bitcastle(BCE) til HUF
Ft14.44392894
1 Bitcastle(BCE) til CZK
0.89910436
1 Bitcastle(BCE) til KWD
د.ك0.013260485
1 Bitcastle(BCE) til ILS
0.14477841
1 Bitcastle(BCE) til BOB
Bs0.30042607
1 Bitcastle(BCE) til AZN
0.0739109
1 Bitcastle(BCE) til TJS
SM0.40694472
1 Bitcastle(BCE) til GEL
0.1173879
1 Bitcastle(BCE) til AOA
Kz39.63232889
1 Bitcastle(BCE) til BHD
.د.ب0.016390829
1 Bitcastle(BCE) til BMD
$0.043477
1 Bitcastle(BCE) til DKK
kr0.27607895
1 Bitcastle(BCE) til HNL
L1.13953217
1 Bitcastle(BCE) til MUR
1.97124718
1 Bitcastle(BCE) til NAD
$0.75432595
1 Bitcastle(BCE) til NOK
kr0.43216138
1 Bitcastle(BCE) til NZD
$0.0739109
1 Bitcastle(BCE) til PAB
B/.0.043477
1 Bitcastle(BCE) til PGK
K0.18173386
1 Bitcastle(BCE) til QAR
ر.ق0.15782151
1 Bitcastle(BCE) til RSD
дин.4.33596121
1 Bitcastle(BCE) til UZS
soʻm536.75269459
1 Bitcastle(BCE) til ALL
L3.58511342
1 Bitcastle(BCE) til ANG
ƒ0.07782383
1 Bitcastle(BCE) til AWG
ƒ0.0782586
1 Bitcastle(BCE) til BBD
$0.086954
1 Bitcastle(BCE) til BAM
KM0.07217182
1 Bitcastle(BCE) til BIF
Fr129.778845
1 Bitcastle(BCE) til BND
$0.05565056
1 Bitcastle(BCE) til BSD
$0.043477
1 Bitcastle(BCE) til JMD
$6.97414557
1 Bitcastle(BCE) til KHR
174.60624062
1 Bitcastle(BCE) til KMF
Fr18.173386
1 Bitcastle(BCE) til LAK
945.15215501
1 Bitcastle(BCE) til LKR
Rs13.15092296
1 Bitcastle(BCE) til MDL
L0.7173705
1 Bitcastle(BCE) til MGA
Ar192.37572529
1 Bitcastle(BCE) til MOP
P0.34825077
1 Bitcastle(BCE) til MVR
0.6651981
1 Bitcastle(BCE) til MWK
MK75.48085447
1 Bitcastle(BCE) til MZN
MT2.7781803
1 Bitcastle(BCE) til NPR
Rs6.12677884
1 Bitcastle(BCE) til PYG
310.512734
1 Bitcastle(BCE) til RWF
Fr62.998173
1 Bitcastle(BCE) til SBD
$0.3565114
1 Bitcastle(BCE) til SCR
0.62302541
1 Bitcastle(BCE) til SRD
$1.65603893
1 Bitcastle(BCE) til SVC
$0.38042375
1 Bitcastle(BCE) til SZL
L0.75432595
1 Bitcastle(BCE) til TMT
m0.1521695
1 Bitcastle(BCE) til TND
د.ت0.12651807
1 Bitcastle(BCE) til TTD
$0.29433929
1 Bitcastle(BCE) til UGX
Sh152.517316
1 Bitcastle(BCE) til XAF
Fr24.260166
1 Bitcastle(BCE) til XCD
$0.1173879
1 Bitcastle(BCE) til XOF
Fr24.260166
1 Bitcastle(BCE) til XPF
Fr4.391177
1 Bitcastle(BCE) til BWP
P0.57911364
1 Bitcastle(BCE) til BZD
$0.08738877
1 Bitcastle(BCE) til CVE
$4.07727306
1 Bitcastle(BCE) til DJF
Fr7.695429
1 Bitcastle(BCE) til DOP
$2.69644354
1 Bitcastle(BCE) til DZD
د.ج5.63288012
1 Bitcastle(BCE) til FJD
$0.09782325
1 Bitcastle(BCE) til GNF
Fr378.032515
1 Bitcastle(BCE) til GTQ
Q0.33303382
1 Bitcastle(BCE) til GYD
$9.09930133
1 Bitcastle(BCE) til ISK
kr5.260717

For en mer dyptgående forståelse av Bitcastle, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Bitcastle nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bitcastle

Hvor mye er Bitcastle (BCE) verdt i dag?
Live BCE prisen i USD er 0.043477 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BCE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BCE til USD er $ 0.043477. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bitcastle?
Markedsverdien for BCE er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BCE?
Den sirkulerende forsyningen av BCE er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBCE ?
BCE oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BCE?
BCE så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BCE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BCE er $ 60.19K USD.
Vil BCE gå høyere i år?
BCE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BCE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:27 (UTC+8)

Bitcastle (BCE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
$0.043477
