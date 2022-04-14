Battery (BATTERY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Battery (BATTERY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Battery (BATTERY) Informasjon Battery is a meme in Ton ecosystem. Charge your battery and get rewarded in $BATTERY! Offisiell nettside: https://www.thebattery.xyz/ Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQANmbmdEDsMtvSFIPjJyjL9NKBlREBbIV-fMwuSGCVBIjCC#events Kjøp BATTERY nå!

Battery (BATTERY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Battery (BATTERY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 506.80K $ 506.80K $ 506.80K All-time high: $ 9.343 $ 9.343 $ 9.343 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0005068 $ 0.0005068 $ 0.0005068 Lær mer om Battery (BATTERY) pris

Battery (BATTERY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Battery (BATTERY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BATTERY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BATTERY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BATTERYs tokenomics, kan du utforske BATTERY tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BATTERY Interessert i å legge til Battery (BATTERY) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BATTERY, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BATTERY på MEXC nå!

Battery (BATTERY) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BATTERY hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BATTERY nå!

BATTERY prisforutsigelse Vil du vite hvor BATTERY kan være på vei? Vår BATTERY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BATTERY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!