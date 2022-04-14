BadgerDAO (BADGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BadgerDAO (BADGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BadgerDAO (BADGER) Informasjon Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Offisiell nettside: https://app.badger.finance/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d Kjøp BADGER nå!

BadgerDAO (BADGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BadgerDAO (BADGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.15M $ 19.15M $ 19.15M Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 20.06M $ 20.06M $ 20.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.04M $ 20.04M $ 20.04M All-time high: $ 89.83 $ 89.83 $ 89.83 All-Time Low: $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 Nåværende pris: $ 0.9545 $ 0.9545 $ 0.9545 Lær mer om BadgerDAO (BADGER) pris

BadgerDAO (BADGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BadgerDAO (BADGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BADGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BADGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BADGERs tokenomics, kan du utforske BADGER tokenets livepris!

