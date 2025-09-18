Dagens BadgerDAO livepris er 0.9963 USD. Spor prisoppdateringer for BADGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BADGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BadgerDAO livepris er 0.9963 USD. Spor prisoppdateringer for BADGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BADGER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BADGER til USD livepris:

$0.9962
$0.9962$0.9962
-0.42%1D
USD
BadgerDAO (BADGER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:49:45 (UTC+8)

BadgerDAO (BADGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.9944
$ 0.9944$ 0.9944
24 timer lav
$ 1.0329
$ 1.0329$ 1.0329
24 timer høy

$ 0.9944
$ 0.9944$ 0.9944

$ 1.0329
$ 1.0329$ 1.0329

$ 89.50387575
$ 89.50387575$ 89.50387575

$ 0.7534487788836807
$ 0.7534487788836807$ 0.7534487788836807

-0.05%

-0.42%

+3.99%

+3.99%

BadgerDAO (BADGER) sanntidsprisen er $ 0.9963. I løpet av de siste 24 timene har BADGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9944 og et toppnivå på $ 1.0329, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BADGER er $ 89.50387575, mens den rekordlave prisen er $ 0.7534487788836807.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BADGER endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -0.42% over 24 timer og +3.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BadgerDAO (BADGER) Markedsinformasjon

No.921

$ 19.99M
$ 19.99M$ 19.99M

$ 75.15K
$ 75.15K$ 75.15K

$ 20.92M
$ 20.92M$ 20.92M

20.06M
20.06M 20.06M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

95.53%

ETH

Nåværende markedsverdi på BadgerDAO er $ 19.99M, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.15K. Den sirkulerende forsyningen på BADGER er 20.06M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.92M.

BadgerDAO (BADGER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BadgerDAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004202-0.42%
30 dager$ +0.0292+3.01%
60 dager$ -0.1958-16.43%
90 dager$ +0.108+12.15%
BadgerDAO Prisendring i dag

I dag registrerte BADGER en endring på $ -0.004202 (-0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BadgerDAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0292 (+3.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BadgerDAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BADGER en endring på $ -0.1958 (-16.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BadgerDAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.108+12.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BadgerDAO (BADGER)?

Sjekk ut BadgerDAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er BadgerDAO (BADGER)

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

BadgerDAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BadgerDAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BADGER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BadgerDAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BadgerDAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BadgerDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BadgerDAO (BADGER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BadgerDAO (BADGER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BadgerDAO.

Sjekk BadgerDAOprisprognosen nå!

BadgerDAO (BADGER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BadgerDAO (BADGER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BADGER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BadgerDAO (BADGER)

Leter du etter hvordan du kjøperBadgerDAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BadgerDAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BadgerDAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BadgerDAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell BadgerDAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BadgerDAO

Hvor mye er BadgerDAO (BADGER) verdt i dag?
Live BADGER prisen i USD er 0.9963 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BADGER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BADGER til USD er $ 0.9963. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BadgerDAO?
Markedsverdien for BADGER er $ 19.99M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BADGER?
Den sirkulerende forsyningen av BADGER er 20.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBADGER ?
BADGER oppnådde en ATH-pris på 89.50387575 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BADGER?
BADGER så en ATL-pris på 0.7534487788836807 USD.
Hva er handelsvolumet til BADGER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BADGER er $ 75.15K USD.
Vil BADGER gå høyere i år?
BADGER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BADGER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:49:45 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

