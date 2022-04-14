B3 Base (B3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i B3 Base (B3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

B3 Base (B3) Informasjon B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the "Protocol" or "B3"), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Offisiell nettside: https://b3.fun/ Teknisk dokument: https://docs.b3.fun/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3

B3 Base (B3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for B3 Base (B3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.79M Total forsyning: $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 21.29B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 280.80M All-time high: $ 0.019926 All-Time Low: $ 0.00240858399752729 Nåværende pris: $ 0.002808

B3 Base (B3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak B3 Base (B3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet B3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange B3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe B3 Interessert i å legge til B3 Base (B3) i porteføljen din?

B3 Base (B3) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til B3 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

B3 prisforutsigelse Vil du vite hvor B3 kan være på vei? Vår B3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

