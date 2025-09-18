Dagens Aventus livepris er 1.6656 USD. Spor prisoppdateringer for AVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aventus livepris er 1.6656 USD. Spor prisoppdateringer for AVT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AVT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aventus Logo

Aventus Pris(AVT)

1 AVT til USD livepris:

$1.6656
0.00%1D
USD
Aventus (AVT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:49:00 (UTC+8)

Aventus (AVT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.4008
24 timer lav
$ 1.6816
24 timer høy

$ 1.4008
$ 1.6816
$ 11.093199729919434
$ 0.0291590858799
0.00%

0.00%

+1.69%

+1.69%

Aventus (AVT) sanntidsprisen er $ 1.6656. I løpet av de siste 24 timene har AVT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.4008 og et toppnivå på $ 1.6816, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AVT er $ 11.093199729919434, mens den rekordlave prisen er $ 0.0291590858799.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AVT endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +1.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aventus (AVT) Markedsinformasjon

No.1187

$ 9.99M
$ 10.43K
$ 16.66M
6.00M
10,000,000
10,000,000
60.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Aventus er $ 9.99M, med et 24-timers handelsvolum på $ 10.43K. Den sirkulerende forsyningen på AVT er 6.00M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.66M.

Aventus (AVT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aventus for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0594-3.45%
60 dager$ -0.0594-3.45%
90 dager$ +0.3656+28.12%
Aventus Prisendring i dag

I dag registrerte AVT en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aventus 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0594 (-3.45%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aventus 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AVT en endring på $ -0.0594 (-3.45%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aventus 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.3656+28.12% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aventus (AVT)?

Sjekk ut Aventus Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk AVT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aventus på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aventus kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aventus Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aventus (AVT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aventus (AVT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aventus.

Sjekk Aventusprisprognosen nå!

Aventus (AVT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aventus (AVT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aventus (AVT)

Leter du etter hvordan du kjøperAventus? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aventus på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AVT til lokale valutaer

1 Aventus(AVT) til VND
43,830.264
1 Aventus(AVT) til AUD
A$2.515056
1 Aventus(AVT) til GBP
1.232544
1 Aventus(AVT) til EUR
1.41576
1 Aventus(AVT) til USD
$1.6656
1 Aventus(AVT) til MYR
RM6.99552
1 Aventus(AVT) til TRY
68.922528
1 Aventus(AVT) til JPY
¥244.8432
1 Aventus(AVT) til ARS
ARS$2,456.626752
1 Aventus(AVT) til RUB
139.0776
1 Aventus(AVT) til INR
146.722704
1 Aventus(AVT) til IDR
Rp27,759.988896
1 Aventus(AVT) til KRW
2,326.243584
1 Aventus(AVT) til PHP
94.955856
1 Aventus(AVT) til EGP
￡E.80.215296
1 Aventus(AVT) til BRL
R$8.844336
1 Aventus(AVT) til CAD
C$2.281872
1 Aventus(AVT) til BDT
202.770144
1 Aventus(AVT) til NGN
2,489.672256
1 Aventus(AVT) til COP
$6,506.25
1 Aventus(AVT) til ZAR
R.28.848192
1 Aventus(AVT) til UAH
68.822592
1 Aventus(AVT) til TZS
T.Sh.4,122.759744
1 Aventus(AVT) til VES
Bs271.4928
1 Aventus(AVT) til CLP
$1,590.648
1 Aventus(AVT) til PKR
Rs472.763904
1 Aventus(AVT) til KZT
901.772496
1 Aventus(AVT) til THB
฿52.982736
1 Aventus(AVT) til TWD
NT$50.334432
1 Aventus(AVT) til AED
د.إ6.112752
1 Aventus(AVT) til CHF
Fr1.315824
1 Aventus(AVT) til HKD
HK$12.941712
1 Aventus(AVT) til AMD
֏637.42512
1 Aventus(AVT) til MAD
.د.م15.023712
1 Aventus(AVT) til MXN
$30.630384
1 Aventus(AVT) til SAR
ريال6.246
1 Aventus(AVT) til ETB
Br239.130192
1 Aventus(AVT) til KES
KSh215.162208
1 Aventus(AVT) til JOD
د.أ1.1809104
1 Aventus(AVT) til PLN
6.029472
1 Aventus(AVT) til RON
лв7.178736
1 Aventus(AVT) til SEK
kr15.673296
1 Aventus(AVT) til BGN
лв2.764896
1 Aventus(AVT) til HUF
Ft553.345632
1 Aventus(AVT) til CZK
34.444608
1 Aventus(AVT) til KWD
د.ك0.508008
1 Aventus(AVT) til ILS
5.546448
1 Aventus(AVT) til BOB
Bs11.509296
1 Aventus(AVT) til AZN
2.83152
1 Aventus(AVT) til TJS
SM15.590016
1 Aventus(AVT) til GEL
4.49712
1 Aventus(AVT) til AOA
Kz1,518.310992
1 Aventus(AVT) til BHD
.د.ب0.6279312
1 Aventus(AVT) til BMD
$1.6656
1 Aventus(AVT) til DKK
kr10.57656
1 Aventus(AVT) til HNL
L43.655376
1 Aventus(AVT) til MUR
75.518304
1 Aventus(AVT) til NAD
$28.89816
1 Aventus(AVT) til NOK
kr16.556064
1 Aventus(AVT) til NZD
$2.83152
1 Aventus(AVT) til PAB
B/.1.6656
1 Aventus(AVT) til PGK
K6.962208
1 Aventus(AVT) til QAR
ر.ق6.046128
1 Aventus(AVT) til RSD
дин.166.110288
1 Aventus(AVT) til UZS
soʻm20,562.947952
1 Aventus(AVT) til ALL
L137.345376
1 Aventus(AVT) til ANG
ƒ2.981424
1 Aventus(AVT) til AWG
ƒ2.99808
1 Aventus(AVT) til BBD
$3.3312
1 Aventus(AVT) til BAM
KM2.764896
1 Aventus(AVT) til BIF
Fr4,971.816
1 Aventus(AVT) til BND
$2.131968
1 Aventus(AVT) til BSD
$1.6656
1 Aventus(AVT) til JMD
$267.178896
1 Aventus(AVT) til KHR
6,689.149536
1 Aventus(AVT) til KMF
Fr696.2208
1 Aventus(AVT) til LAK
36,208.694928
1 Aventus(AVT) til LKR
Rs503.810688
1 Aventus(AVT) til MDL
L27.4824
1 Aventus(AVT) til MGA
Ar7,369.896912
1 Aventus(AVT) til MOP
P13.341456
1 Aventus(AVT) til MVR
25.48368
1 Aventus(AVT) til MWK
MK2,891.664816
1 Aventus(AVT) til MZN
MT106.43184
1 Aventus(AVT) til NPR
Rs234.716352
1 Aventus(AVT) til PYG
11,895.7152
1 Aventus(AVT) til RWF
Fr2,413.4544
1 Aventus(AVT) til SBD
$13.65792
1 Aventus(AVT) til SCR
23.868048
1 Aventus(AVT) til SRD
$63.442704
1 Aventus(AVT) til SVC
$14.574
1 Aventus(AVT) til SZL
L28.89816
1 Aventus(AVT) til TMT
m5.8296
1 Aventus(AVT) til TND
د.ت4.846896
1 Aventus(AVT) til TTD
$11.276112
1 Aventus(AVT) til UGX
Sh5,842.9248
1 Aventus(AVT) til XAF
Fr929.4048
1 Aventus(AVT) til XCD
$4.49712
1 Aventus(AVT) til XOF
Fr929.4048
1 Aventus(AVT) til XPF
Fr168.2256
1 Aventus(AVT) til BWP
P22.185792
1 Aventus(AVT) til BZD
$3.347856
1 Aventus(AVT) til CVE
$156.199968
1 Aventus(AVT) til DJF
Fr294.8112
1 Aventus(AVT) til DOP
$103.300512
1 Aventus(AVT) til DZD
د.ج215.795136
1 Aventus(AVT) til FJD
$3.7476
1 Aventus(AVT) til GNF
Fr14,482.392
1 Aventus(AVT) til GTQ
Q12.758496
1 Aventus(AVT) til GYD
$348.593424
1 Aventus(AVT) til ISK
kr201.5376

Aventus Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aventus, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aventus nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aventus

Hvor mye er Aventus (AVT) verdt i dag?
Live AVT prisen i USD er 1.6656 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AVT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AVT til USD er $ 1.6656. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aventus?
Markedsverdien for AVT er $ 9.99M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AVT?
Den sirkulerende forsyningen av AVT er 6.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVT ?
AVT oppnådde en ATH-pris på 11.093199729919434 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AVT?
AVT så en ATL-pris på 0.0291590858799 USD.
Hva er handelsvolumet til AVT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVT er $ 10.43K USD.
Vil AVT gå høyere i år?
AVT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Aventus (AVT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

