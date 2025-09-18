Hva er Aventus (AVT)

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Aventus (AVT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aventus (AVT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AVT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Aventus Hvor mye er Aventus (AVT) verdt i dag? Live AVT prisen i USD er 1.6656 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AVT-til-USD-pris? $ 1.6656 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AVT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Aventus? Markedsverdien for AVT er $ 9.99M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AVT? Den sirkulerende forsyningen av AVT er 6.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAVT ? AVT oppnådde en ATH-pris på 11.093199729919434 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AVT? AVT så en ATL-pris på 0.0291590858799 USD . Hva er handelsvolumet til AVT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AVT er $ 10.43K USD . Vil AVT gå høyere i år? AVT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AVT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Aventus (AVT) Viktige bransjeoppdateringer

